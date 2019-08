600 millió forinttal gyújtotta be tíz startup rakétáit az OXO Labs

forrás: Prím Online, 2019. augusztus 2. 18:29

Az eredetileg megszabott határidőnél fél évvel korábban fejezte be 2016-os Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázati forrásainak kihelyezését az OXO Labs. A kezdeti és korai fázisban lévő vállalkozásokra specializálódott kockázatitőketársaságtól a termékfejlesztéshez és a piacra lépéshez összesen hatszázmillió forint forrást, valamint szakmai segítséget kaptak az innovatív terméket vagy szolgáltatást megvalósító magyar startup vállalkozások. Összesen tíz cég, tizenöt fejlesztése között oszlott el ez az összeg. A programot az OXO Labs 20 százalék önerő mellett hajtotta végre.

„A kiválasztás alapja minden esetben a projekt innovációtartalma, de legalább ennyire meghatározó az is, mekkora nemzetközi piaci potenciál van az elgondolásban. Több vállalkozás már egyéb kockázati tőkét is be tudott vonni, illetve akad olyan is, ahol jelenleg zajlanak az erre irányuló tárgyalások” – mondta Oszkó Péter, az OXO Csoport alapító-tulajdonosa, aki a vártnál is eredményesebbnek értékelte a nagyszabású, több százmillió forintos befektetési programot.

A magyar gazdaság fenntartható növekedése, a magas hozzáadott értékű termelés és a foglalkoztatás bővítése – ezek az alapvető céljai a 2013-ban létrehozott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programnak (GINOP). A 2014-től 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó kezdeményezés révén összességében több mint 2500 milliárd forint uniós támogatás áramlik be a hazai gazdaságba, amelynek egyre fontosabb része a startup-innováció: az az ökoszisztéma, amely a már globálisan is meghatározóvá nőtt BalaBit, LogMeIn, NNG, Prezi vagy Tresorit után újabb sikertörténeteket tartogat.

A legígéretesebbek ötletek és vállalkozások felkutatására vállalkozott a kezdeti és korai fázisban lévő vállalkozásokat felkaroló OXO Labs. A kelet-közép-európai kockázatitőkepiac egyik meghatározó szereplője tíz cég tizenöt innovatív befektetési projektjét választotta ki és finanszírozta meg a GINOP 2016-os pályázati forrásait is felhasználva. Az OXO Labs összesen 600 millió forintot helyezett ki a tíz startuphoz. A támogatott startupok között van a digitális játékok világában fejlesztő cég, ipar 4.0 gyártás hatékonyságjavító alkalmazás, a mobil munkakörnyezet fejlesztésére megoldást adó vállalkozás, készpénzmentes fizetésben élen járó fintech-megoldás, de olyan innovatív épület fejlesztő csapat is, amely hatvan nap alatt felépíthető és rezsimentes lakhatást kínál a vásárlóinak.

“Ezek a támogatások a magyar export növelését segítik egy magas hozzáadott értékű szegmensben, segítségükkel hosszú távon sikeres vállalkozások fejlődését segítik az uniós források. Ebben a konstrukcióban piaci befektetőként olyan vállalkozási ötleteket is lehetőségünk van felkarolni és felfuttatni, amelyet egyébként túl kezdetlegesnek vagy éppen kockázatosnak minősítenénk, ha csak saját forrásból fektethetnénk be. Így viszont a saját forrásainkat kiegészítve meg tudjuk finanszírozni azokat az első fejlesztéseket, amelyekkel a legígéretesebb ötletek eljuthatnak a piacra lépésig. Innentől már akár mi, akár más befektetők képesek lehetünk tisztán saját forrásból biztosítani a további finanszírozási igényeiket” – mondta a GINOP források jelentőségéről Oszkó Péter, az OXO Labs alapító-tulajdonosa.