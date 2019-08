Hamarosan kezdődik az IFA

forrás: Prím Online, 2019. augusztus 15. 14:41

Az IFA szóról Magyarországon sokaknak még mindig a jellegzetes teherautó jut eszébe, de azért már egyre többen vannak, akik a világ egyik legjelentősebb technológiai szakkiállítása ugrik be a névről. Joggal, ugyanis a berlini expóra minden évben rengeteg magyar zarándokol ki, és a legnagyobb médiumok is komoly terjedelemben számolnak be az eseményről.

Ez persze nem véletlen, hiszen ez a legnagyobb európai ilyen jellegű rendezvény, amelyre szó szerint a világ minden tájáról érkeznek kiállítók, kereskedők, elemzők, partnerek és olyan emberek, akik érdeklődnek a legújabb trendek, legforróbb technológiák és legdivatosabb termékek iránt. Az iparági résztvevők itt mutatják be az év legfontosabb időszakára, karácsonyi piacra szánt kínálatukat, köztük olyan forradalmi újdonságokat, amelyek alapvetően változtathatják meg egy-egy szektor jövőjét.

Nagyon komoly múlt

Az IFA az egész világon a legpatinásabb technológiai vásárok közé tartozik, hiszen majd' százéves múltra tekinthet vissza. Első alkalommal 1924-ben rendezték meg Berlinben, Internationale Funkaustellung néven, ami Nemzetközi Rádiókiállítást jelent magyarul, és ez jelzi is, hogy akkoriban milyen típusú termékekről szólt az esemény. Néhány év alatt Németország, sőt az egész Öreg Kontinens egyik legfontosabb technológiai kiállításává nőtte ki magát, amelynek jelentőségét tökéletesen jelzi, hogy 1930-ban a nyitóbeszédet maga Albert Einstein tartotta.

Ehhez az időszakhoz fűződik az egyik legelképesztőbb rekord is: 1933-ban az IFA-n debütált a Volksempfänger nevű rádiókészülék, amelyből a kiállítás szűk egy hete alatt százezer darabot értékesítettek! Egészen elképesztő ez a szám, főleg, ha abba gondolunk bele, hogy a legendás Walkmanből egy hónap alatt 5000 darab fogyott. A második világháborút követően hosszú évekig mostoha sors jutott az expónak, amely ide-oda vándorolt a német városok között, hogy 1972-ben végleg hazatérjen Berlinbe. Ezt követően késhegyre menő harcot folytatott a látogatókért és a kiállítókért a hannoveri CeBittel vagy a párizsi SICOB-bal. A kétezres évek elejéig az IFA szinte kizárólag szórakoztatóelektronikáról szólt, azaz a tévékről, projektorokról és hangrendszerekről. Ekkor a szervezők jó érzékkel ismerték fel, hogy nyitniuk kell más területek irányába is, és ennek hála megjelentek a képalkotó, telekommunikációs, IT, navigációs, és a háztartási elektronikai eszközök is az eseményen.

Ezerarcú kiállítás

Így mostanra az IFA egy ezerarcú kiállítássá vált, ahol a csodatévék és a high end hangszórók mellett meg lehet nézni, sőt ki lehet próbálni a legújabb telefonokat, tableteket, fényképezőgépeket, notebookokat, PC-ket, kamkordereket, akciókamerákat, fejhallgatókat, egereket, mikrókat, hűtőket, porszívókat, mosógépeket, elszívókat, játékokat hogy csak néhány példát említsünk az egészen elképesztő méretű termékkavalkádból. A változatosság a kiállítókat vizsgálva is szembeötlő: A világ legnagyobb tech cégei, így például a Samsung, a Sony, a Microsoft, a Huawei vagy épp a Lenovo óriási, saját dizájnnal bíró, komoly belsőépítészeti munkát igénylő, (!) hatalmas csarnokokat rendeznek be, de mellettük ott vannak kisebb, akár csak egy-két főt foglakoztató vállalkozások is, akik szintén jelen vannak az eseményen megoldásaikkal, termékeikkel, szolgáltatásaikkal. Sokszor a kiállítók mindent bevetnek, hogy felhívják magukra a figyelmet. 2009-ben például az akkoriban a csúcson lévő Lady Gaga is tiszteletét tette az eseményen, de nem énekelt, vagy táncolt. Azért jelent meg óriási felhajtás közepette, hogy a hiphop nagymester Dr Dre-vel együtt bemutassa a Beats márkát a nagyvilág előtt.

A tavaszi IFA GPC 2019 konferencián a kiállítást szervező vállalat elnöke, Dr. Christian Göke elárulta kérdésünkre, hogy az idei évben is rengeteg kiegészítő előadással, kerekasztal beszélgetéssel készülnek majd. Így többek között színpadra lép Richard Yu, a Huawei első embere is például, ami tökéletesen mutatja, hogy milyen súlyt is képvisel az IFA ma ebben az iparágban. Már hagyomány, hogy a kiállítás részeként nagyszabású könnyűzenei koncerteket is rendeznek a kiállításnak helyet adó Messe Berlin területén, tehát ha valaki megunta a gépeket és kütyüket, kicsit ellazíthatja elméjét.

Iszonyú mennyiségű ember ÉS pénz

Ennek a sokoldalúságnak is köszönhető az IFA meglehetősen nagy népszerűsége. Tavaly öt nap alatt közel negyedmillió ember látogatott ki az IFA-ra, ami egy komolyabb zenei fesztiválnak is becsületére válna. De a kiállítók nem elsősorban az ő kedvükért jelennek meg Berlinben évről-évre. Az persze nagyszerű dolog, hogy ennyi embernek mutathatják be termékeiket, de ennél fontosabb az, ami a háttérben zajlik. Ilyenkor ugyanis a német fővárosba látogatnak a kereskedők is, hiszen itt egyszerre tudnak találkozni a legtöbb partnerükkel. A színfalak mögött kőkemény üzleti tárgyalások folynak, és vagyonok cserélnek gazdát, és ebben most egy szemernyi túlzás sem volt! 2018-ban a hivatalos információk szerint 4,7 milliárd euró, azaz olyan 1540 milliárd forint értékben kötöttek különféle megállapodásokat a rendezvényen.