Cassandra mesterséges intelligenciával racionalizálja a call centerek működését

forrás: Prím Online, 2020. június 3. 12:13

A technológiai fejlődés az elmúlt időszakban vitathatatlanul átalakítja a szolgáltató szektor ügyfélszolgálatainak működését is, hiszen egy algoritmusokkal felvértezett, fejlettebb mesterséges intelligencia képes ellátni a széleskörű szaktudást igénylő, ugyanakkor repetitív, magas monotonitás-tűrést igénylő munkaköröket is. Egy ilyen gépi asszisztens az interakciók valós idejű és mindenre kiterjedő feldolgozása révén alkalmassá válik nem csupán az operatív munka automatizált támogatására, hanem a vezetői döntésekhez szükséges adatok értelmezésére és értékelésére is.

„Az elmúlt 15 évben számtalan innovatív megoldással léptünk piacra, tevékenységünk szakértői lettünk a telekommunikációs, biztosítási és banki ágazatokban, ismerjük a problémákat, kihívásokat. Így merült fel egy olyan gépi intelligencia fejlesztése, amely megoldást nyújt az ügyfélszolgálatok esetleges hiányosságaira. Az általunk fejlesztett, Cassandra névre keresztelt megoldás egy felhő alapú valósidőben működő gépi intelligencia, amely komplex adat- és szöveganalitikai, valamint természetes nyelvi feldolgozási (Natural Language Process = NLP) technológiákat használva teljes körű támogatást ad a call centerek működtetéséhez” – nyilatkozta Körmendi György, a Clementine ügyvezetője.

Ez a fáradhatatlan központi robotasszisztens széleskörű iparági specifikus szakismeretekkel rendelkezik, mindig mindenre emlékszik, így a legkülönfélébb problémákkal lehet fordulni hozzá. Szociálisan kellően érzékeny ahhoz, hogy felismerje az elégedetlenség legapróbb jelét is, ráérez az ügyfelek igényeire, könnyen megtalálja velük a közös hangot, és hasznos tanácsokkal segíti kollégái munkáját.

„Cassandra paradigmaváltást hozhat az ügyfélszolgálatok működésébe, hiszen automatizálja és robotizálja a folyamatokat, miközben hatékonyan tudja segíteni az adott vállalatnál dolgozók munkáját. A felhő infrastruktúrában működő platform könnyen integrálható a már működő rendszerekkel is, így gyorsan implementálható bármilyen folyamatba. Büszke vagyok arra, hogy szakértelmünkkel és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával nem csak egy új piacképes terméket hoztunk létre, hanem új kutató-fejlesztő kollégákkal is bővült a csapatunk” – tette hozzá Körmendi György.

A 2020. március 31-én zárult, közel 180 millió Ft-os projekt 118 845 079 Ft NKFI vissza nem térítendő támogatásból valósult meg.