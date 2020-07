Vlogolás okosan, bárhol és bármiről

forrás: Prím Online, 2020. július 16. 08:58

A vlogolás, azaz videóbejegyzések felvétele és publikálása, talán sosem volt annyira népszerű, mint manapság. A feltehetően a pandémia miatti korlátozásoknak köszönhetően megerősödött publikációs forma ugyan nem egyeduralkodó, hiszen a podcast is egyre népszerűbbé válik, de a vizuális tartalmakra építő vlog nagyobb rajongói bázist tud építeni, mint az alapvetőn „rádiós” podcast. A vlogolás mind az előadó, mind a fogadó fél számára remek lehetőségeket nyújt. Van, aki a vállalkozását támogatja vele, van, aki a népszerűségét tudja növelni, azok pedig, akik nézik, információs forrásként támaszkodnak a vlogokra, tanulnak, illetve szórakoznak. Nézzük hát, hogyan is valósítható meg a vlogolás.

Hol és milyen témákban kivitelezhető a vlogolás?

Bárhol, bárhonnan, bármikor vlogolhatunk, konkrétan bármiről:

beltéren,

kültéren,

vízparton,

túrázás közben,

biciklizés, motorozás, vagy akár vezetés közben.

A bátrabbak ejtőernyőzés, bunjee jumping, rafting, vagy búvárkodás közben is megejtik az „élőzést”, hiszen minél extrémebb helyszínen és körülmények között történik a bejelentkezés, annál valószínűbb, hogy a nézők rákapnak, megnézik és megosztják.

Természetesen nemcsak az élőzés a vlogolás egyetlen formája. A rögzített felvételeket gondos utószerkesztés, akár vágás, feliratozás, etc… utána meghatározott időben és sorrendben adhatjuk le. Az élőzés persze sok rajongót odavonzz egy-egy témához, ugyanakkor ez a „spontaneitás” valójában nagyon is átgondolt és előkészített terepen zajló, jelenidejű bejelentkezést takar. Nagyon ritka az, amikor egy élő bejelentkezés mögött nincsen terv, és valóban ötletszerű, sőt. Minél inkább spontánabbnak tűnik, annál népszerűbb, de annál több előkészületet igénylő feladat.

A kültéri vlogolás nemcsak az extrémsportok kedvelőinek szórakozása. A turisztika, a környezetvédelem, a horgászat, vadászat, erdészet, vadmentés is képes profitálni az élő, vagy rögzített bejelentkezés előnyeiből, és széles tömegeket maga és a törekvései mellé állítani.

Azoknak sem kell nélkülözniük a vlogolás, mint marketing eszköz előnyeit, akiknek hétköznapibb a témájuk. A főzőcskézés, korrepetálás, a kreatív kézimunka technikák, a modellezés, kisvasútépítés, smink- és divattanácsadás, műkörömépítés, fodrászat és bármilyen témájú Do It Yourself-videófelvételek is képesek tömegeket ültetni a vlogcsatornák elé.

A vlog tehát bárki számára adott, mégis nagyon kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Sokan azért nem választják, mert úgy gondolják nehéz, vagy bonyolult felkészülést kíván. Valójában nem nehéz, csak összetett.

A vlogolás technikai háttere

A vlogoláshoz kicsivel több mint tíz évvel ezelőtt még komoly kamerára, kézikamerára, vagy webkamerára volt szükség. Ma már a felvétel rögzítését megoldja egy okostelefon, egy tablet, vagy a beépített kamerával rendelkező laptop, netbook. A szabadtéri bejelentkezések esetében tájékozódjunk arról, hogy kell-e külön engedély a filmezéshez a választott helyszínen, például gyermekoktatási intézmények, kormányépületek környékén.

A videófelvétel biztonságos körülmények között történő rögzítése igényel persze némi előkészületet.

A felvétel eszközének biztosítása kiegészítőkkel

A tablet, okostelefon a felvétel alapja, ezért attól függően, hogy hol rögzítjük a felvételt, vagy honnan élőzünk, a helyszín ismeretében válasszuk ki a megfelelő – ütésálló, vízálló - védőtokot, kijelzővédőt.

Szelfibotra is szükségünk lehet, ha szabadtérről jelentkezünk be, és folyamatosan mozgásban vagyunk,

Ha a szabadtéri bejelentkezést fix helyszínen vesszük fel, egy tripod állványnak nagyobb hasznát vesszük.

A vízparti bejelentkezések nem nélkülözhetik akár a búvártokot sem, hiszen az előzetes vízállósági tesztek fix paraméterekre vonatkoznak, nem pedig változó körülményekre, sós vízre, nagyobb víznyomásra.

Biciklis, motoros túra felvételéhez biztonságosabb és egyszerűbb a kormányon rögzített tartóba/ kemény táskába helyezni a készüléket, így egy igazi drive/drift movie-t rögzíthetünk,

A már említett rafting, bunjee, ejtőernyőzés, sziklamászás felvételéhez felkarra , derékra, vagy fejre rögzíthető tartóba tegyük az okostelefont.

Utóbbi esetben amellett, hogy mindkét kezünk szabad marad, megajándékozhatjuk követőinket a first person nézőpont zseniális élményével.

A háttér kiválasztása

Ne lógjon bele senki és semmi a háttérbe.

Készítsünk néhány próbafelvételt, hogy lássuk a ruhánk színe vajon nem üti-e a hátteret.

Ha minden kötél szakad, egy fekete, vagy fehér molinó sokat lendíthet az ügyünkön.

A stabil és előnyös megvilágítás felülvizsgálata

A tükör, mint afféle „célszerszám” szerepe fontossá válik, hiszen segíthet az optimális megvilágítás kivitelezésében.

A szükségeseken kívül minden egyéb tükröződő felületet iktassunk ki, legyen az ablak-, ajtóüveg, vagy egy vitrines szekrény.

Még a felvétel elkészítése előtt nézzünk utána az interneten, hogy napszaktól függően milyen világítótestekre lehet szükségünk, esetleg kell-e fényszűrő.

A dizájnelemek elhelyezése

Nyilván nincs mindenkinek otthon egy saját stúdiója, de tekintve, hogy egy helyszínen akár több részt is rögzíthetünk, megéri egy napra elkülöníteni és berendezni a nappali egy részét, vagy a dolgozószobát ebből a célból. Ha jól kalkulálunk az időnkkel, többheti, vagy akár havi anyagot is rögzíthetünk egyetlen napon.



A dizájnelemek tekintetében a felvétel, mint kompozíció értékét tartsuk szem előtt. Ami nem való oda, azt távolítsuk el, beleértve a nagyitól kapott porcelán nippeket is. Hacsak nem azokról vlogolunk éppen.

A zavaró tényezők kizárása, eltávolítása