Felhőbe költözteti a felügyeletet a Xylem

forrás: Prím Online, 2021. április 1. 13:32

Már a magyar piacon is elérhető a Xylem új digitális szolgáltatása, az Avensor, ami lehetővé teszi a vízellátási infrastruktúra berendezéseinek folyamatos felügyeletét és távoli elérését.

Egyszerű telepítés, pontos, valós idejű adatok, távoli hozzáférés az infrastruktúra elemeihez – többek között ezt kínálja a felhasználók számára a Xylem új, felhőalapú digitális megoldása, az Avensor. A rendszernek köszönhetően a vízellátásban dolgozó szakemberek szó szerint a kezükbe vehetik az irányítást akár nagy távolságról is, ugyanis a Xylem alkalmazása akár weben, vagy mobilalkalmazáson keresztül is lehetővé teszi az egyszerű hozzáférést az adatokhoz.

Az Avensor kapcsolatot és távoli adatelérést biztosít a vízellátáshoz kapcsolódó eszközök számára. Ez lehetővé teszi, hogy riasztásokat, működési adatokat és további információkat gyűjtsenek a szolgáltatók például a szivattyúállomások működéséről és állapotáról. Ezzel lehetővé válik az állásidőt növelő kockázatok csökkentése és az erőforrások jobb felhasználása.

Az Avensor rendelkezik „plug and play” funkcióval, így egyszerűen csatlakoztathatók a támogatott eszközök a Modbus (RS485, RS232 vagy TCP) vagy más eszközök segítségével analóg és digitális bemeneteken keresztül egyaránt. Xylem rendszere pontos, valós idejű adatokat és korai figyelmeztetéseket ad a csatlakoztatott eszközökről az adatközpontú szolgáltatási műveletek elvégzéséhez. Az eszközökről érkező riasztások szöveges üzenetek, e-mailek vagy alkalmazás értesítések segítségével könnyedén továbbíthatók.

Az API kezelőfelületen keresztül adatokat és szolgáltatásokat adhatnak hozzá a felhasználók a rendszerükhöz vagy alkalmazásaikhoz az Avensor online kezelőfelülete vagy a mobilalkalmazás használata nélkül. A Xylem megoldása fejlett elemzési képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az összegyűjtött adatok vizualizálását, ezzel támogatják a felhasználókat a döntéshozásban. A vízkezelési berendezéseket és technológiákat gyártó és forgalmazó társaság igény szerint 24/7-es rendszerfelügyeletet és támogatást is nyújt az Avensor mellé a rendszer üzembiztos működése érdekében.

A digitális megoldások alkalmazása szinte minden iparágban jelentős hatékonyságjavulást eredményez, és elérkezett az idő, hogy a digitális forradalom a vízgazdálkodásban és vízkezelésben is felpörögjön. Az Avensort a Xylem több mint 1500 ügyfelénél évek alatt gyűjtött tapasztalatok alapján fejlesztették ki és megbízható, egyszerű, bárhonnan elérhető megoldást jelent az olyan kritikus infrastruktúra-elemek, mint például a szivattyúállomások folyamatos monitorozásához.

„Az Avensor pár perc alatt telepíthető és minimális beruházással biztosít hozzáférést az értékes és fontos berendezésekhez, ezáltal pénzt, időt lehet megtakarítani az alkalmazásával, illetve csökkenthetők a károkból adódó költségek. A Xylem Water Solutions Magyarország Kft. valós adatokra, riasztásokra, üzemállapotokra alapuló segítségnyújtást, támogatást tud biztosítani a megoldást használó ügyfelei számára. Bár mindössze pár hónapja vált elérhetővé a piacon az Avensor, ennyi idő alatt is bizonyította hasznosságát és a tapasztalatok alapján elmondható, hogy egyértelműen ez a rendszer és a hasonlók jelentik a jövőt a vízgazdálkodásban. Most lehetőséget biztosítunk egy 3 hónapos tesztidőszakra is, melynek keretében kötelezettségek vállalása és beruházás nélkül lehet kipróbálni az új rendszerünket” - mondta el Mohácsi Péter, a Xylem Water Solutions Kft. digitális szolgáltatásainak üzletfejlesztési vezetője.