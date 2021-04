Szellemitulajdon-piactér indult Magyarországon

forrás: Prím Online, 2021. április 1. 12:14

Kárba vesző innováció

Az összes szabadalom 95%-át soha nem hasznosítják új termékekben, szolgáltatásokban, illetve a gazdasági növekedés elősegítése céljából. Nem meglepő, hogy a szabadalmi oltalmak döntő többsége idő előtt megszűnik, mivel a fenntartási díjak megfizetése nem gazdaságos. Gyakran előfordul, hogy egy start-up sikeresen szerez befektetőket, be tud jelenteni néhány szabadalmat, de miután kifogynak a pénzből a szabadalmat kell inkább licenszbe adniuk, saját termék fejlesztése helyett.

Másik oldalról, számos tudományos munka foglalkozik a kutatási-fejlesztési erőforrások pazarlásának problémájával a párhuzamos fejlesztések miatt, amelynek egy része megspórolható lenne, a már elérhető tudományos és fejlesztési eredmények jobb hasznosításával.

Kapcsolat az innovátor és a befektető közt

Erre a piaci problémára ad megoldást a Danubia IPMall fejlesztése, melynek küldetése a szabadalmak, szabadalmazott technológiák és a piaci igény találkozásának előmozdítása. A piactér célja, hogy kulcsfontosságú kapcsolatokat hozzon létre a nem hasznosított, de vélhetően hasznosítható szabadalmak és egyéb szellemitulajdon-jogok tulajdonosai és a releváns piaci szereplők között.

A befektetői oldalról is hatékony a megoldás: bárki meghirdetheti, hogy milyen témában keres technológiát – pl. jelenleg épp egy gyógyszergyártó keres bármilyen licenszbe vehető megoldást. Tehát ha van egy tudós, aki fejleszt egy gyógyszert, de nincs pénze a további kutatásra, az megtalálhatja itt a befektetőjét.

„A szolgáltatás jelenleg ingyenes és jó ideig az is marad – mind a szabadalom birtokosai, mind a technológiákat kereső cégek vagy befektetők részére” – mondta el dr. Molnár István, a Danubia IP ügyvezetője. „A Danubia az igénylő és a felajánló közti kapcsolat létrejöttét követően az ügylet letárgyalásában és megkötésében támogatja a feleket a legjobb piaci gyakorlatok biztosításával. Bízunk továbbá benne, hogy elégedett ügyfeleink további K+F illetve szellemitulajdon-kezelési, -hasznosítási kérdésekben is ezt követően megtisztelnek bizalmukkal. Mivel szabadalmi iroda, ügyvédi iroda és szellemitulajdon-hasznosítással foglalkozó cég is része a cégcsoportnak, ezért az összes szükséges szaktudás házon belül rendelkezésre áll.”

Már 50 szabadalom érhető el jelenleg a piactéren, akár magánszemélyek, akár olyan multicégek részéről, mint például a MOL. Többek közt a biotechnológia, egészségügy, gyógyszeripar, orvosi eszközök, energetika, építőipar és nehézipar, információ és kommunikáció technológia, mezőgazdaság és élelmiszeripar és az olajipar területén is megtalálhatóak értékesítésre váró szabadalmak az IPMall piacterén.