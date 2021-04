Flottacserével pörög az e-mobilitás

forrás: Prím Online, 2021. április 2. 10:34

Magyarországon is elindult a Schneider Electric Green Fleet programjának megvalósítása, a társaság hazai flottájából az év végéig mintegy 30 autót cserélnek le, és az új járművek jelentős része már alternatív hajtású modell lesz. Az első ilyen autók egyébként már megérkeztek a céghez és április végéig 9 hibrid járművel bővül a flotta. A következő években további jelentős beruházásokat tesz a vállalat magyar érdekeltsége és ennek eredményeként 2025-re a teljes hazai, mintegy 210 autóból álló flotta 45 százaléka alternatív hajtást használ majd.

A Schneider Electric még a múlt év elején jelentette be, hogy elindítja a Green Fleet programot, melynek keretében 2030-ig világszinten mintegy 14 ezer járműből álló teljes flottáját alternatív meghajtású autókra cseréli le. A lépéssel a cég a Climate Group nevű nonprofit szervezet EV100 kezdeményezéséhez csatlakozott, melynek célkitűzése az elektromos járművek elterjedésének felgyorsítása.

A múlt évben valamivel több mint 6000 tisztán elektromos, illetve plug-in hibrid új személygépjárművet helyeztek forgalomba Magyarországon a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) tájékoztatása szerint, ami nagyjából duplája az egy évvel korábbinak. Bár a fejlődés látványos, az alternatív hajtású autók még tavaly is csak kevesebb mint öt százalékát adták a teljes újautó-piacnak. Az elektromos járművek hazai terjedésének kedvez az igénybe vehető állami támogatás, az érdeklődést pedig jól mutatja, hogy a 2020-ban meghirdetett 5,8 milliárd forintos keret egy nap alatt elfogyott.

Az alternatív meghajtású járművek térhódítása szempontjából kulcskérdés az is, hogy milyen kiszolgáló infrastruktúra áll rendelkezésre. A European Alternative Fuels Observatory adatai szerint a múlt év végén 1295 nyilvános elektromosautó-töltőállomás volt Magyarországon, ami számottevő előrelépést jelentett a 2019-es 716-hoz képest. A Schneider Electric Green Fleet programjának része az is, hogy a társaság által használt fontosabb létesítményeknél az alternatív autózást támogató infrastruktúrát is kialakítják. A vállalat budapesti központjában is folyamatos az infrastruktúra bővítése, a közelmúltban telepítettek egy dupla karos 22 kW-os töltőt, amit idén még kettő hasonló követ, így év végére összesen 6 töltőpont áll majd rendelkezésre a komplexumban.