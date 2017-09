A Casio bemutatja az új, kibővített G-STEEL kollekciót

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 10. 16:24

A Casio ezért úgy döntött, hogy olyan kollekciót tesz elérhetővé, mely egyesíti a G-SHOCK robosztusságát a letisztult eleganciával. A jellemzően rozsdaálló acélból készült sorozat bőr- és fém-, illetve műanyag szíjas változatai stílusosan a G-STEEL nevet kapták” – hívta fel a figyelmet Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere.

A G-SHOCK családba tartozó G-STEEL már hazánkban is elérhető kétféle, „Big Size” (GST-W100/110/120/130) és „Mid Size” (GST-W300) méretben. Az új kollekció nem véletlenül kapta a „Tough as your life, tough as your style”, vagyis a „Kemény, mint az életed, kemény, mint a stílusod” szlogent. Ezek az órák a férfias, sportos és időtálló órák kedvelőit hivatottak megszólítani.

A kibővített kollekció közel húsz féle modellből áll, melyek különféle színkombinációkban érhetők el. A bőrszíjas változatok modern színvilága a fokozottan kopásálló szíj és a lünetta színének harmonikus kombinációiból ered. A fémcsatos modelleket kedvelők számos számlapszín közül választhatnak az elegáns fehértől, a sportos kéken át a klasszikus feketéig, de akár teljesen fekete kivitelben is választhatják a G-STEEL-t. A műanyag szíjas változatokat a tok és számlap díszítő színei teszik igazán izgalmassá: fémes csillogású ezüst és fekete, metálkék valamint az örök érvényű arany.

A G-STEEL a férfias elegancia új nagykövete: maximális anyagminőséggel és rugalmas kialakítással rendelkezik. Az órák megjelenése, a végletekig kidolgozott, részlet gazdag számlapok és a dinamikus szíjak abszolút 3D hatást kellenek. „A G-STEEL modelleket – a G-SHOCK márka hagyományaihoz híven - extrém körülményekre tervezték, ennek megfelelően maximális ütődés- illetve rázkódásvédelemmel látták el őket. Megjelenésük még irodai környezetben is rendkívül exkluzív” – hangsúlyozta Nagy Sándor.

A G-STEEL széria órái az analóg digitális kijelzőnek köszönhetően a nap bármely szakában képesek olvashatóan kijelezni az aktuális időt. A VI-os óramutató állásánál található FULL-AUTO-LED háttérvilágítás kézmozgásra automatikusan aktiválódik, így koromsötétben is optimális megvilágítás áll rendelkezésre; az élettartam megóvásának érdekében pedig csaknem megfelelő fényviszonyok között kapcsol be.

A legendás rázkódásállóságuk mellett a G-STEEL sorozat darabjai számtalan, jellemzően G-SHOCK tulajdonsággal büszkélkedhetnek. Ilyen funkciók például a stopper, 5 különböző ébresztési időpont, visszaszámlálás, világidő 31 városkóddal; vagy a már jól ismert, népszerű és a Casio órákra jellemző értéknövelő technológiák, mint a Wave Ceptor rádiójel-vezérlés, környezetbarát Tough Solar fényenergia vagy az elemtöltöttség jelző. „Ezek az órák ráadásul 20 bar nyomásig vízállóak, így nem csak az üzleti megbeszéléseken teljesíthetnek jó szolgálatot viselőik számára. A G-STEEL karórák a megbízhatóság, időtállóság és modern kihívások tökéletes időmérői” – tette hozzá a Casio termékmenedzsere.

A G-SHOCK szériát a Casio mérnökei az úgynevezett „Tripla Tizes” koncepció alapján fejlesztették ki. Ez annyit tesz, hogy az ebbe a modellcsaládba tartozó óráknak 10 méteres magasságból történő esést, legalább 10 baros nyomást, valamint 10 évet kell kibírniuk egyetlen elemmel. 1983-as bemutatása óta valamennyi G-SHOCK karórát ennek szellemében tervezték meg.