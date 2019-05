A Xerox Iridesse nyomdagépet választották a digitális nyomtatás legfontosabb innovációjának

forrás: Prím Online, 2019. május 27. 11:17

A Xerox Iridesse nyomdagép nyerte a European Digital Press Association Awards versenyében a fődíjat. A Xerox e termékével a legfontosabb digitális nyomdai újításának járó EDP Cut Sheet Printer Award for Innovation in Digital Production díjat vihette haza.

Az Iridesse az egyetlen olyan digitális nyomdagép, amely képes akár hat szín nyomására egyetlen munkamenetben, és a dekoratív, irizáló fémes színek mellett, fehérrel és clear lakk hatással készült nyomdai anyagok is létrehozhatók vele. A digitális nyomdák így egyedi grafikai elemek és különleges effektek tervezési lehetőségét teszik elérhetővé ügyfeleiknek, emellett pedig lehetővé tette, a kisebb méretű cégek számára is ezen egyedi termékek költséghatékony gyártását, akár kisebb mennyiség esetén is.

A döntést az iparági teljesítmény legfontosabb három tényezője – a költségek, a hatékonyság és a minőség – figyelembevételével hozták meg, amelyek alapján az EDP a Xerox Iridesse nyomdagépét találta a legjobbnak a Münchenben megrendezett FESPA Global Print Expo kiállításon.

„Kreatív ügynökségként a legnagyobb versenyelőnyt az egyedi ötleteink jelentik” – mondta Ben Glazier, a Glazier Design kreatív ügynökség alapítója. „A Xerox Iridesse számos lehetőséget kínál arra, hogy új, friss ötleteket vigyünk olyan partnereinknek, mint például a divatcégek vagy kiskereskedők, akiknek igazán egyedi megoldásokra van szükségük ahhoz, hogy kiemelkedjenek versenytársaik közül és még jobban felhívják ügyfeleik figyelmét a termékeikre és szolgáltatásiakra. Az Iridesse fantasztikusan gyors átfutási időt kínál, amely még hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé, időt és költséget spórolva meg ezzel ügyfeleinknek.”

A londoni IPW1 az egyik első olyan nyomda volt, amely kipróbálhatta az Iridesset. Az első sikeres tesztek után Európa-szerte egyre több Iridesset állítottak munkába, többek között Anglia vezető kereskedelmi nyomdái, a Hickling & Squires és a Hobs Repro, az olaszországi Furlan Grafica, a spanyol Adaequo és ByPrint Madrid, a svájci ILG Druck és a Benelux piacra dolgozó Printsalon. Magyarországon a DigitalPress és Copy General kínálatában érhetők el az Iridesse által biztosított egyedi szolgáltatások.

„Az Iridesse a Xerox egyik legfontosabb nyomdai innovációja” – mondta Tracey Koziol, a Xerox Global Offerings üzletágának alelnöke. „Az Iridesse a grafikusoknak és a digitális nyomdáknak nyújt lehetőséget kínálatuk bővítésére és vállalkozásuk növekedésére azáltal, hogy több funkciót, jobb minőséget és nagyobb rugalmasságot biztosít alacsonyabb költségekkel.”