Egyre növekszik a mobilinternet népszerűsége

forrás: Prím Online, 2017. december 27. 15:22

Lassan véget ér 2017 és a karácsonyi időszakban az is kiderült, hogy a legnépszerűbb eszköz szeretteink köszöntésére immár nem a telefonhívás, vagy az sms, hanem a (mobil) internet. Sokan köszöntenek MMS-sel is – a fényképes üzenet épp idén ünnepli 20. születésnapját.

Egyértelmű a mobilinternet népszerűségének növekedése, ezzel együtt pedig valamelyest csökken az SMS és telefonhívás használata – derült ki a Vodafone 2017-es karácsonyi forgalmának elemzéséből. A mobilinternet éve 2007 volt: egy 2008 januári Gemius Hungary kutatásból kiderült, hogy ekkortájt a Vodafone mobilinternetes hálózatán keresztül látogatta a legtöbb felhasználó a magyarországi weboldalakat. A felmérések szerint a használati arány 37,9% volt, a technológia népszerűsége ekkoriban nőtt meg ugrásszerűen.

Az idei számok is növekvő használatról tesznek tanúbizonyságot: tavalyhoz képest közel 68%-kal több adatot használtak a Vodafone ügyfelei a karácsonyi időszakban, hasonlóan a tavalyi tendenciához, míg 2014-ez képest már több mint háromszorosára nőtt az adathasználat.

Az online köszöntés mellett természetesen sok-sok hívást, SMS-t és MMS-t is indítottak a Vodafone ügyfelei 2017. december 24. és 26. között: a karácsonyi időszakban több mint 100.000 MMS-t és közel 5.300.000 SMS-t küldtek, illetve majdnem 9.5 millió hívást indítottak a Vodafone hálózatáról. Elképesztő ütemben nőnek a számok, pedig még csak idén volt 20 éve, hogy elküldték az első MMS-t, azaz fényképes üzenetet. A szolgáltatás feltalálója, Philippe Kahn újszülött lányáról Sophie-ról küldött körbe az ismerősök között egy képet, hogy lássák azok is, akik nem lehettek ott a születésnél. De nem volt olyan rég az Egyesült Királyság első két (kereskedelmi) mobilhívása sem. A Vodafone hálózatáról indított hívások közül az első 1985. január elsején történt: Michael Harrison, a Vodafone első igazgatója, Sir Ernest Harrison fia az apukáját hívta fel ekkor. Míg az első „hivatalos hívás” Ernie Wise humoristától jött, hogy bizonyítsa, működik a szolgáltatás. Ez a hívás egy Mobira Transportable eszközzel készült, amely nagyjából 12 kóla súlyával megegyező (kb. 5 kg) Az első mobilhívás után kilenc napig a Vodafone volt az egyetlen olyan cég, amely mobil hálózattal rendelkezett az Egyesült Királyságban. Az első magyarországi mobilhívást 1990. október 15-én indították a Westel Rádiótelefon Kft. hálózatáról: Bod Péter Ákos kezdeményezte a hívást, hogy üdvözölje az USA soros alelnökét.

Mindez azt jelenti, hogy az előző évekhez hasonlóan tovább folytatódott az SMS-ek számának csökkenése (-24%), míg az MMS küldések száma nagyjából változatlan maradt. Kiemelendő továbbá a mobil adathasználat növekvő népszerűsége, ami a szolgáltatás minősége fejlődésének és a korlátlan csomagok bevezetésének köszönhető. Valószínűleg ezzel összefügg, hogy a hívások ugyan 7%-kal hosszabbak lettek, de számuk további 2%-kal csökkent tavalyhoz képest. Azaz a hagyományos (mobiltelefonos) üdvözlési módok helyét kezdi átvenni az online köszöntés.

Ez a növekedés annak is köszönhető, hogy a mobilinternet szolgáltatás minősége folyamatosan javul. 2018-ban lesz 4 éve, hogy a Vodafone először tette elérhetővé előfizetői számára a 4G+ technológiát. A teszt Új-Zélandon történt és már ekkor közel 300 Mbit/s-os adatátviteli sebességet értek el rajta. A 4G+ már Magyarországon is egyre több helyen elérhető: a fővárosban és Tatabányán, valamint idén nyártól már a Balaton keleti medencéjében is elindult 4G+ szolgáltatását, ami a zsúfolt nyári időszakban egy kiemelten fontos terület. Ami pedig a legfrissebb 4G+ híreket illeti: a 2600MHz-es LTE frekvenciasáv bekapcsolásával már Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged és Veszprém legforgalmasabb területein is elindították a Vodafone leggyorsabb hálózati szolgáltatásának tesztműködését, így az arra képes telefonokon ezekben a városokban az akár 225Mbit/s-os elméleti letöltési sebesség is elérhető.