Januárban érkezik a Galaxy A8(2018) okostelefon

forrás: Prím Online, 2017. december 19. 15:14

„A Galaxy A szériát eddig is a prémium kialakítás jellemezte. A Galaxy A8(2018) bevezetésével a sorozat olyan további, a zászlóshajó modelljeinkben már nagy népszerűségnek örvendő funkciókkal bővül, mint az Infinity Display kijelző vagy az első Élő fókusz funkcióval felszerelt dupla előlapi kamera – mondta Kunos Balázs, a Samsung Electronics Magyar Zrt. mobil üzletágának vezetője. – A Galaxy A8(2018) bizonyítja a vásárlói igények kielégítése iránti elköteleződésünket: immár több választási lehetőséget és nagyobb kényelmet kínálunk számukra.”

Mindegy, hogy hol vagyunk vagy épp mit csinálunk, a 16 megapixeles F1.7 fókuszú hátsó, illetve a 16 és 8 megapixeles F1.9 fókuszú kettős előlapi kamerával tökéletes megvilágítottságú és tiszta szelfiket készíthetünk. A dupla előlapi kamera rendszert két különálló kamera alkotja, így a kettő között váltva elkészíthetjük a kívánt típusú szelfit, a közelképektől kezdve a tiszta és éles hátterű portrékig. A továbbfejlesztett Élő fókusz (Live Focus) funkcióval a kép elkészítése előtt és után is egyszerűen beállíthatjuk az elmosódó háttérhatást, így kiemelkedő minőségű fotókat lőhetünk.

Legyen akár nappal, akár éjszaka, a továbbfejlesztett kamerával még gyenge fényviszonyok között is éles képeket készíthetünk. Az új készülékben megtalálható szórakoztató funkciókkal pedig testre szabhatjuk a képeinket: matricákkal díszíthetjük a szelfijeinket, vagy kihangsúlyozhatjuk a kulináris élményeink látványvilágát az Étel módban.

A videokép-stabilizációs (Video digital image stabilisation, VDis) technológiának köszönhetően a Galaxy A8(2018) okostelefonnal a videofelvételek rázkódása is a múlté, a hyperlapse funkcióval pedig még hosszabb timelapse videókat rögzíthetünk és oszthatunk meg másokkal.

A legújabb Galaxy A készülék új szintre emeli a filmnézés és játék közbeni megszakításmentes, magával ragadó vizuális élményt. A káván túlnyúló Infinity Display kijelző lenyűgöző 18,5:9-es képaránya tökéletes moziélményt nyújt. A nagy méretű kijelzőt egy ergonomikus kialakítású, ívelt üveg védi elöl és hátul egyaránt. Az elegáns üveg- és fémkeretnek, a finom íveknek és a kényelmes fogásnak köszönhetően a tartalmak megtekintése és kezelése még egyszerűbbé vált. Európában a Galaxy A8(2018) három színben, fekete, arany és levendula variációkban lesz kapható – így mindenképp megtalálhatja majd a stílusához leginkább illő készüléket.

A Galaxy A8(2018) a mindig aktív Always On kijelzőjének köszönhetően folyamatos tájékoztatást nyújt, így már a telefonzár feloldása nélkül is egy pillantás alatt hozzáférhetünk a kívánt információkhoz.

Az IP68 szabvány szerint víz- és porállóságú Galaxy A8(2018) ellenáll a külső környezeti hatásoknak, ideértve az izzadságot, az esőt, a homokot és a port, így szinte minden tevékenység közben és helyzetben megállja a helyét. A Galaxy A8(2018) microSD-kártyával bővíthető, így akár 256 GB-tal is növelhető a memória kapacitás; emellett ez az első olyan A szériába tartozó telefon, amely kompatibilis a Samsung Gear VR rendszerével.

A Galaxy A8(2018) 2018 januárjának első felében kerül forgalomba.

A Samsung Galaxy A8(2018) műszaki adatai:

* A szolgáltatások és funkciók elérhetősége országonként és mobilszolgáltatóként eltérő lehet

* A jelen dokumentumban szereplő funkciók, jellemzők, specifikációk és a termékre vonatkozó más információk, ideértve többek között a termék előnyeire, kialakítására, árára, összetevőire, teljesítményére, rendelkezésre állására és képességeire vonatkozó információkat is, figyelmeztetés vagy kötelezettségvállalás nélkül változhatnak.