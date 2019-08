Több kategóriában bizonyultak legjobbnak a Sony termékei a 2019-es EISA Awards-on

forrás: Prím Online, 2019. augusztus 16. 11:55

A Sony bejelentette, hogy termékei hét kategóriában értek el első helyezést az Expert Imaging and Sound Association díjátadóján. A hét díj rekordnak számít a Sony történelmében, és idén először győzött a márka a Photo Innovation kategóriában. 29 ország 55 nevezéséről az EISA nemzetközileg elismert szakértőiből álló zsűrije döntött, ezért megtisztelő a Sony számára, hogy az elektronikai iparban megalkotott technológiai megoldásai ilyen sikereket értek el.

EISA PHOTO INNOVATION 2019-2020

Sony Real-time Eye AF



A Sony legújabb valós idejű autofókusz algoritmusa forradalmi változást hozott a fotóiparba. A továbbfejlesztett Valós idejű Eye AF és a Valós idejű Animal Eye AF kiváló pontossággal tartják fókuszban az adott személy vagy állat szemeit, amivel tűpontosságú portrék készíthetők, ráadásul a fotósok kiválaszthatják azt a szemet, melyet fókuszban szeretnének tartani (bal vagy jobb). A mesterséges intelligencia által vezérelt fejlesztések pontos és megbízható követést eredményeznek még mozgó alanyok esetén is: folyamatos autofókusz módban a Valós idejű Eye AF fókuszban tartja a célpontot még abban az esetben is, ha az arca elmosódik, vagy elfordul a kamerától. A figyelemreméltó technológiát a világon először a Sony’s Xperia 1* okostelefonjában szintén kipróbálhatják a felhasználók.

EISA NAGYLÁTÓSZÖGŰ PRÍMOBJEKTÍV 2019-2020

Sony FE 24mm F1.4 GM

A Sony FE 24mm F1.4 GM egy szakértők által megtervezett prémium objektív, amellyel még a legnagyobb, F1.4-es blende mellett is elképesztően éles képek készíthetők a keret szélén és közepén egyaránt. Az optikai kialakításba foglalt 10 objektívcsoport 13 eleme két XA (extrém aszférikus) elemet és három ED (extraalacsony szórású) lencsetagot tartalmaz, amelyek a kiemelkedő képminőségért felel. Egyúttal a 11 lamella tökéletesen kör alakú blendét hoz létre, ami hozzájárul a gyönyörű defókuszált háttér létrejöttében. A G Master szigorú követelményeit is kielégítő FE 24mm F1.4 GM ötvözi a magas felbontást és a gyönyörű bokeh-t, ami a G Master sorozat védjegyének számít. A nagyteljesítményű DDSSM biztosítja a gyors, pontos és csendes fotózást, a 24 cm-es minimális fókusztávolság pedig alkalmassá teszi a terméket a lenyűgöző közeli képek készítésére. Az objektív a saját kategóriájában a legkönnyebb és elképesztő hatékonysággal csökkenti a szaggitális becsillanásokat.

EISA PORTRÉ PRÍMOBJEKTÍV 2019-2020

Sony FE 135mm F1.8 GM

A Sony FE 135mm F1.8 GM saroktól-sarokig rendkívül éles és egyúttal gyönyörű defókuszált hátterű képeket készít, és kimagasló felbontást kínál F1.8 beállítás esetén is. Ezen tulajdonságok a fejlett optikai rendszernek köszönhetők, melyben a precízen elhelyezett XA (fokozottan aszférikus), és a Super ED (extraalacsony szórású) üveg hatékonyan korrigálja a gyakori objektíves aberrációkat. Por- és nedvességálló kialakításából adódóan a teleobjektív kiválóan teljesít a kihívást jelentő időjárási körülmények között is, a hagyományos rekesznyílású gyűrű pedig gyors és intuitív kezelhetőséget biztosít. Az FE 135mm F1.8 GM 70 cm-es minimális fókusztávolsággal és 0.25-szörös maximális nagyítási aránnyal bír, ezáltal kiváló választás lehet közeli képek készítéséhez. A nagyteljesítményű autofókusz motor gyorsan, pontosan és halkan rögzíti a fókuszt mozgó portré-alanyokon is.

EISA TELEFOTÓ PRÍMOBJEKTÍV 2019-2020

Sony FE 400mm F2.8 GM OSS

A Sony első szélesblendéjű E-bajonett szupertelefotó objektívje tökéletesen kiegyensúlyozott, ráadásul saját kategóriájában az egyik legkönnyebb. Az objektív lenyűgöző képminőséget, kiemelkedő fókuszálási sebességet és pontosságot nyújt. Három fluorelem és két nagysebességű XD lineáris motor biztosítja a mozgó tárgyak minél pontosabb lekövetését. A 11 lamellájú kör alakú blende gyönyörű elmosódott hátteret alkot, és kompatibilis a Sony 1.4-szeres és 2-szeres E-bajonett telekonvertereivel is a nagyobb fotózási távolság elérése érdekében.

EISA FÉNYKÉPEZŐGÉP/VIDEOKAMERA 2019-2020

Sony α6400

Az α6400 egy kompakt, pehelykönnyű APS-C vázban egyesíti a díjnyertes full-frame termékcsalád legfejlettebb technológiáit, ezért kiváló választás lehet azoknak, akik munkájuk során legalább annyi videót készítenek, ahány állóképet. A fényképezőgép legfontosabb funkciói kétségtelenül a legújabb Valós idejű követés és a Valós idejű Eye AF, amelyek a téma gyors mozgása közben is tűéles fókuszt biztosítanak. Mindemellett az eszköz képes 4K HDR videók rögzítésére, támogatja az S-Log képprofilokat, rendelkezik egy 180 fokban dönthető kijelzővel és egy mikrofon aljzattal a kiváló minőségű hangfelvételekhez.

EISA KOMPAKT FÉNYKÉPEZŐGÉP 2019-2020

Sony Cyber-shot RX100 VI

A kisméretű és pehelykönnyű Sony Cyber-shot RX100 VI magában hordozza a legkorszerűbb fotós technológiákat, mindemellett olyan gyors és kiváló képminőséget kínál, amelyeket az RX100 termékcsaládtól megszokhattunk. A kompakt vázba beépítettek egy ZEISS Vario-Sonnar T* 24-200mm F2.8 – F4.5 visszahúzható képkeresőt, egy elektronikus keresőt és egy integrált vakut, így karnyújtásnyira van minden olyan funkció, amelyek nélkülözhetetlenek az utazások legszebb pillanatainak megörökítéséhez. A 20,1 megapixeles, 1.0 típusú rétegelt CMOS érzékelő a gyors és megbízható Eye autofókusszal közösen tűéles fényképeket és portrékat eredményeznek. A fényképezőgép sorozatfelvétel funkciója másodpercenként akár 24 képkockát is képes rögzíteni, valamint számos videós funkció is megtalálható benne, köztük a 4K videórögzítés és a szuperlassított sorozatfelvétel. Csatlakoztassa gondtalanul eszközét mobiltelefonjához vagy tabletéhez Bluetooth, NFC és Wi-Fi vezeték nélküli technológiák segítségével, hogy képeit útközben is könnyedén szerkeszthesse agy megoszthassa másokkal.

EISA LEGJOBB ZAJSZŰRŐS FEJHALLGATÓ 2019-2020

Sony WH-1000XM3

A továbbfejlesztett dizájnnal ellátott Sony WH-1000XM3 csúcs zajszűrős fejhallgató tökéletesen simul minden fejformára, így kényelmesen viselhető hosszan tartó repülőutakon, valamint mindennapi ingázásokkor. A kiemelkedő zajszűrő technológia körülbelül négyszer nagyobb jelfeldolgozó teljesítménnyel rendelkezik, mint elődje, ráadásul beépített szenzorai észlelik a légnyomás változását, így repülőutakon is tökéletes útitárs. A hangerő változtatása és a megfelelő zeneszám kiválasztása a lejátszási listából a jobb fülvédőben található érintőpanelnek köszönhetően rendkívül egyszerű, ráadásul további funkciók is hozzárendelhetők a gesztusokhoz a Sony Headphones Connect applikációban. Az üzemidő csupán egyetlen töltéssel (aktív zajszűrés mellett) elérheti akár a 30 órát és már egy tíz perces gyorstöltés is akár öt órányi működést biztosít. A WH-1000XM3 mellé jár egy hordtok, egy töltőkábel, egy fejhallgatókábel és egy repülőgépeken használható adaptercsatlakozó.

* Az Xperia 1 fényképezőgépe támogatja az Eye AF (autofókusz) funkciót, amely képes fókuszpontként felismerni az emberi szemet. A Strategy Analytics' SpecTRAXService 2019. február 24-én hatályos felmérése alapján, amelyben, 14 000 okostelefon specifikációja vett részt.