Debreceni üzleti csúcstalálkozót szervez a PwC

Először jöttek az egy légterű munkahelyek, aztán a közösségi irodák, majd a felváltva használt asztalok. Ezzel párhuzamosan megjelentek az online tárhelyek és egyéb közösen kezelhető digitális rendszerek. Újabban pedig már egy céges autót is több munkavállaló használ, és lassan a közösen használható elektromos biciklik és rollerek is betörnek a piacra. De hogyan lehet ennyi megosztott eszközt, helyiséget és rendszert hatékonyan összefogni, és mi jöhet még a jövőben? A TOPdesk Magyarország most összegyűjtötte, milyen területekre érdemes odafigyelnünk.