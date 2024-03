Új vezérigazgató Magyarország legnagyobb HR-szolgáltatójánál

forrás: Prím Online, 2024. március 25. 13:57

Dr. Tóth Ágnes matematika, informatika és pénzügy végzettséggel rendelkezik, gazdaságtudományból doktorált, és az oktatási szférából vált a HR-szolgáltatások piacára. A szakember 2009 és 2023 szeptembere között töltött be különböző menedzsment pozíciókat a Budapesti Metropolitan Egyetemnél (METU), 2019 óta pedig vezérigazgatóként, illetve elnökként irányította az intézményt. Vezetése alatt a METU Magyarország legnagyobb magánegyetemévé vált.

Megújult struktúra – a régi értékek megőrzésével

Zakor Sándor, a Prohuman Zrt. igazgatóságának elnöke elmondta: „Egy folyamatosan fejlődő vállalat előbb-utóbb elér egy kritikus méretet, amikor kinövi a korábbi struktúrákat. A Prohuman esetében most, alapításunk 20. évfordulóján jött el ez a pont. Több mint 1.000 ügyfélnek nyújtunk komplex HR-szolgáltatást, és napi 25 ezer embernek biztosítunk munkát, immár hét országban vagyunk jelen Közép-Európában. Eljutottunk arra a szintre, amikor a tulajdonos-vezetők hátrébb léphetnek a vállalat napi irányításától, ezért megújult menedzsment struktúrában dolgozunk tovább, a régi értékek megőrzésével. Biztos vagyok benne, hogy Tóth Ágnes személyében a legjobb szakembert találtuk meg a feladatra: ő is egy sikertörténet részese és alakítója volt az elmúlt 15 évben, az ország legnagyobb magánegyetemének élén – többek között az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolatában is – olyan tapasztalatokra tett szert, amivel további lendületet adhat a Prohuman fejlődésének.”

Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman Zrt. új vezérigazgatója elmondta: „A Prohuman piacvezető pozíciót tölt be Magyarországon, a legkiválóbb szakemberek dolgoznak a cégnél, és mára a régióban is megkerülhetetlen szolgáltatóvá vált. Vezetőként fontos számomra, hogy folyamatosan fejlődjünk, ne elégedjünk meg azzal, amit elértünk. A Prohumanban óriási fejlődési potenciál rejlik még, ezért szívesen csatlakozom a tulajdonosok víziójának megvalósításához, a növekedési potenciál kiaknázásához.”

Dr. Tóth Ágnes

Fókuszban az innováció és a kompetenciafejlesztés

Az új vezérigazgató különösen fontosnak tartja az innovatív szemléletet, kiemelten foglalkozik a mesterséges intelligencia fejlődésével, az oktatásra és a gazdaságra gyakorolt hatásával. Úgy véli, az új technológia olyan új eszközöket ad a szakemberek kezébe, amelyeket érdemes használni a HR szférában is. „A mesterséges intelligencia alapjaiban írja át a jövő munkaerőpiacát: a munkával kapcsolatos szakértelem és készségek akár 50%-át is átalakíthatja 5 éven belül. A Prohumannál az lesz a célunk, hogy olyan innovatív megoldásokat dolgozzunk ki, amelyekkel kiaknázhatjuk a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, hogy az ügyfeleink szolgálatába állíthassuk azt” – fogalmazott Tóth Ágnes.

Egyre fontosabb szerepet kap a kompetenciamérés és -fejlesztés. „A Prohuman első húsz éve egybeesett a HR-szolgáltatások karakterének és a szolgáltatók szerepének drámai átalakulásával – mondta el Zakor Sándor. – Húsz éve még inkább munkáskezet, ma egyre inkább komplex, digitális technológiával támogatott üzleti megoldásokat várnak tőlünk az ügyfelek. Húsz éve egy munkanélküliség jellemezte gazdasági környezetben kezdtünk dolgozni, ma pedig a munkaerőhiány a minket körülvevő realitás, ahol egyre nagyobb hangsúlyt kap a munkavállalók felkészültsége, kompetenciája – és ezzel együtt erősödik az ezek fejlesztése iránti igény is.”

További nemzetközi fejlődés küszöbén

A vállalatcsoport az elmúlt években nemcsak itthon, de a régióban is dinamikus növekedési pályára állt: 2023-ban a szerbiai CityScope felvásárlásával, valamint szlovéniai leányvállalatának megerősítésével a Prohuman nagy lépéseket tett afelé, hogy a hazai piacvezető szerep mellett regionális szinten is az élre törjön. A vezetői struktúra újraformálásával a vállalat az ambiciózus régiós növekedési célok felé is szeretne újabb lépéseket tenni. Az igazgatóság – Zakor Sándor, Juhász Csongor, Ignácz Béla és Feleki Attila – a jövőben a vállalat stratégiai céljainak megvalósítására, többek között a nemzetközi terjeszkedését támogató feladatokra összpontosít.