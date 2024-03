Elégedetlenek a magyarok az elektronikus ügyfélkiszolgálással

A tavalyi évben is megmérettettek ügyfélkiszolgálás terén a hazai vállalkozások, akik már 15. alkalommal vehettek részt a „Kiváló Kiszolgálás” programban. A 2023-ban legjobban teljesítő vállalatok négy kategóriában részesültek elismerésben. A felmérésen idén másodszor az újgenerációs digitális csatornákon való ügyfélkommunikációt is mérték a vállalatok közösségi média oldalakon folytatott interakciói alapján. Azok a felmérések során értékelt dolgozók pedig, akik 100%-os eredményt értek el a próbavásárlás során, megkapták „Az Ügyfélélmény Sztárja” címet, amit 1 évig használhatnak.

Április 2-ig tart a jelentkezés az ORLEN Skylight programjának tizedik fordulójára, amelynek keretében az ORLEN Csoport világszerte több tucat startupot támogat. A vállalat a 2021-es indulás óta 8 pilot projekt megvalósítását segítette, 15 fejlesztés pedig jelenleg is fut. A most induló ciklusban öt technológiai és üzleti kihívásra várja a vállalat a résztvevők megoldásait. A feladatok között szerepelnek a digitalizáció, a hatékony- és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiatermelés kihívásai, a töltőállomások korszerűsítése, valamint a jövő fogyasztói elvárásaira való felkészülés is az ipar 4.0 mellett.