Kreatív megoldásokkal építenének fenntartható jövőt a Zöld kód pályázat döntősei

forrás: Prím Online, 2024. március 27. 15:08

Közel 80 csapat jelentkezett a Vodafone Magyarország Alapítvány Zöld Kód – Kódolj a holnapért! elnevezésű ötletpályázatára. Míg a 4-7. évfolyamos diákoknak Scratch programnyelv segítségével kellett a fenntartható jövőt támogató ötletüket leprogramozniuk, a 8-12. osztályos tanulóknak videóban kellett bemutatniuk elképzelésüket, majd ennek alapján a döntőn megépíteniük saját robotjukat. Ők azt mutatták be, hogy miként támogathatják a robotok a fenntartható jövőt. A szervezők öt, a fenntarthatósággal kapcsolatos témában várták a jelentkezéseket: minőségi oktatás; egészség és jóllét; fellépés az éghajlatváltozás ellen; fenntartható városok és közösségek, közlekedés; valamint tiszta víz, alapvető köztisztaság.

Az idősebb korosztály igazán aktuális társadalmi és környezeti problémákat határozott meg és reagált ezekre ötleteivel. 9-ből 4 pályázat a minőségi oktatás területén keresett innovációkat, például, hogy miként segíthetnék azt, hogy a hiányzók, tartós betegek is lépést tudjanak tartani a tananyaggal. Az első helyezett pedig Poultry Masterbot nevű ötletével forradalmasítaná a baromfitenyésztést.

A fiatalabbak gondolkodását a helyi problémák, szituációk inspirálták, ezeket igyekeztek orvosolni globális megoldásokkal, így számos ötlet érkezett a hulladék fenntartható kezelésére, az élelmiszerpazarlás csökkentésére vagy az új ismeretek okoseszközökkel történő, hatékony terjesztésére.

„A Vodafone Alapítvány meggyőződése, hogy a következő generáció szociális érzékenysége, kreativitása és a jövővel szembeni felelősségvállalása olyan értékes ötletekhez és javaslatokhoz vezet, amelyek a társadalom egészének javát szolgálhatják. A verseny is egy újabb bizonyítéka annak, hogy a fenntarthatósági kérdésekre a diákoknak fontos és hasznos megoldásaik vannak, amik meg is valósulhatnak, ha ehhez biztosítjuk a megfelelő ismereteket és a támogató közeget. Ezért is hoztuk létre a Zöld Kód pályázatot, hogy ösztönözzük a diákok érdeklődését a programozás és a kódolás iránt azzal, hogy megmutatjuk nekik, már egészen fiatalon is érhetnek el valódi, kézzel fogható változásokat” – mondta el Váczi Dorka, a Vodafone Magyarország Alapítvány oktatási projektjeinek vezetője.

A digitális kompetenciák fejlesztéséhez a diákok, szülők és tanárok további hasznos online tananyagokat találhatnak a Vodafone Magyarország Alapítvány erre a célra létrehozott E-skola nevű oldalán.