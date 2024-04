Az AI önmagában kevés a sikerhez a marketingben

forrás: Prím Online, 2024. április 7. 14:25

Sokkal inkább egy stratégiai partner, ami teljesen új megközelítést kínál a piackutatástól a vásárlói interakciók előrejelzéséig, újradefiniálva a hagyományos marketingstratégiákat, és lehetővé téve a szakemberek számára, hogy a korábbiaknál pontosabb, személyre szabottabb és költséghatékonyabb marketingmegoldásokat alkalmazzanak. Ez a technológia tehát nem csupán időt és erőforrásokat takarít meg, hanem növelheti a marketingkampányok sikerességét is, hozzáadott értéket teremtve az ügynökségek és ügyfeleik számára egyaránt.

A mesterséges intelligencia képes felfedezni az ügyfelek viselkedési mintáit, előrejelezni a piaci trendeket és automatizálni bizonyos marketingfolyamatokat, amivel jelentős időt és erőforrásokat takaríthat meg. A hagyományosan időigényes és magas szakértelmet kívánó adatgyűjtési és feldolgozási módszerekkel szemben a mesterséges intelligencia a hatalmas adathalmazokat is képes gyorsan és pontosan feldolgozni. Ez lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy mélyebb betekintést nyerjenek a piaci trendekbe, illetve a vásárlók viselkedésébe, melynek köszönhetően hatékonyabb marketingstratégiákat dolgozhatnak ki.

Magdó Emil

"A marketingügynökségek már évek óta támaszkodnak mesterséges intelligencián alapuló, ún. döntéstámogató rendszerekre. Az újdonság számunkra a mesterséges intelligencia által hozott nézőpontváltás, ami lényegében a munkamódszereink átalakulását jelenti. Az AI eszközök ugyanis képesek az adatok azonnali feldolgozására, miközben más rálátást adnak a stratégiára és új összefüggéseket tárnak fel. Az AI képes különböző látásmódokat felvenni – legyen szó az eladó, a vevő vagy az ügynökség perspektívájáról –, és ennek alapján validált (hitelesített) stratégiákat kínál. Ez forradalmi változást jelent abban, ahogyan a kampányokat tervezzük és végrehajtjuk. Elsősorban tehát nem időmegtakarításról van szó, hanem arról, hogy kapunk egy olyan harmadik féltől generált nézőpontot, amelyhez viszonyítva sokkal stabilabban állíthatjuk egy kampányról, hogy sikeres lesz-e vagy sem" – avat be Magdó Emil, a Grafcom Media Kft. alapítója.

A kreativitást máshol kell keresni

A mesterséges intelligencia marketingben való alkalmazása számos előnnyel jár, ám nem mentes bizonyos kihívásoktól és dilemmáktól. Az AI képessége az adatgyűjtésre és feldolgozásra, valamint a személyre szabott tartalom előállítására lehetőséget ad a marketingszakembereknek arra, hogy mélyrehatóbban megértsék és elérjék célközönségüket. Ugyanakkor felmerül a kérdés: Milyen határokat kell szabni az alkalmazásának, hogy az ne sértsen meg bizonyos etikai normákat, és hogyan érhető el, hogy a marketingkampányok ne váljanak sablonossá?

"A mesterséges intelligencia kreatív feladatokra való alkalmazása jelentős előnyökkel járhat, de mivel önmagában nem túl kreatív, ezért inkább csak támogató eszközként szolgál, nem teljes körű megoldásként. A marketingügynökségek elsősorban automatizációra, hatékonyságnövelésre és a felhasználói élmény fokozására alkalmazhatják sikeresen. Azonban az etika és a kreativitás már más kérdés. Ezeken a területeken a szakértői hozzáértés pótolhatatlan, hiszen a mesterséges intelligencia, bár rengeteget segíthet a megalapozott döntések, illetve a végleges irányvonalak meghatározásában és a kampányok finomhangolásában, nem rendelkezik emberi ítélőképességgel és érzékenységgel" – teszi hozzá a szakértő.

Vissza az alapokhoz

A marketingszakemberek számára szükséges készségek és kompetenciák terén jelentős átalakulás figyelhető meg. Nem elég csupán az új technológiák használatának elsajátítása, a marketingeseknek mély szakmai ismeretekre és komplex látásmódra is szükségük van, hogy a munkájuk során hatékonyan tudják alkalmazni az AI-t, és kiemelkedjenek a versenytársak közül. A kreativitás továbbra is kulcsfontosságú, a mesterséges intelligencia nem helyettesítheti a kreatív gondolkodást, de új dimenziókat nyithat meg, inspirálva a szakembereket, hogy más irányból és módon közelítsenek meg bizonyos problémákat és kihívásokat.

"A mesterséges intelligenciával való munka során a hangsúly a rendszerezésre, a szabályok és folyamatok értelmezésére, valamint azok alkalmazására helyeződik. Meg kell tanulnunk új szemléletmódban rendszerezni az információkat, és tisztában kell lennünk a marketingszakma alapvető szabályaival és folyamataival. Ez lehetővé teszi, hogy pontosan meghatározzuk, mit kérjünk az AI-tól és hogyan alkalmazzuk az eredményeket a gyakorlatban. A sikeres marketingstratégiákhoz elengedhetetlen a szakmai alapok állandó frissítése és a mesterséges intelligencia etikus, tudatos alkalmazása" – magyarázza Magdó Emil.

Más sebességfokozatra kell kapcsolni, hogy versenyben maradjunk

A mesterséges intelligencia színre lépésével a gyorsaság mellett a minőség is újra középpontba kerül és ez, valamint az emberek közötti kreatív együttműködés fokozódása olyan trendek, amelyek reklámiparra gyakorolt hatása kétségtelenül pozitív jövőképet fest. A siker érdekében azonban a marketingszakembereknek és a cégvezetőknek is magasabb sebességfokozatba kell kapcsolni, ami nemcsak kihívás, hanem lehetőség is egyben. A versenyben maradás érdekében szükség van az AI technológia által kínált előnyök maximális kihasználására.

"A mesterséges intelligencia minden szinten pozitív hatással lesz az életünkre, mert felfrissít bizonyos marketingfolyamatokat, ami lehetőséget ad a kényelmi zónából való kilépésre. Annak, aki ebben a felgyorsult világban sikeres akar lenni, nem lesz elég a kitaposott út, ami korábban, kevesebb energiával is működött. Többet kell majd dolgozni, de ez az eredményekre is jótékony befolyással lesz. Mert ma már könnyű tartalmat előállítani, de a cél, a célcsoport és a stratégia pontos meghatározása nélkül nem lesz elegendő. Ezért arra számítok, hogy az emberi kreativitás új erőt és új lendületet kap, így lehet majd kitűnni” – zárta gondolatait a Grafcom Media Kft. ügyvezetője.