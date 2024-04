Az ABB E-mobility és a MAN első alkalommal mutatta be egy e-teherautó megawattos töltését

forrás: Prím Online, 2024. április 15. 09:58

• Az első nyilvános töltési bemutatón több mint 700 kilowattal és 1000 A-rel töltötték az elektromos tehergépjárművet

• Üzembe helyezték az ABB E-mobility által szállított Megawatt Charging System (MCS) töltőrendszer első prototípusát Németországban

• Az MCS töltőrendszer közös tesztelése a MAN müncheni fejlesztőközpontjában

• Az akkumulátor töltési ideje: fél óra alatt az akkukapacitás 10%-áról 80%-ra

• Az MCS-töltés körülbelül 300-400 km-rel növeli a hatótávolságot a kötelező vezetésközi szünet ideje alatt*

Dr. Markus Söder, bajor miniszterelnök: „Bajorország elindult a jövő mobilitása felé vezető úton: Ma megkapta a 'zöldlámpát' az első elektromos hajtású tehergépkocsikhoz kifejlesztett megawattos töltőállomás a MAN müncheni telephelyén. Ez a legkorszerűbb, ökológiailag kedvező és gazdaságos e-mobilitási megoldás, amelyet Bajorországban fejlesztettek ki. Versenyképes helyzetbe kell hoznunk hazai iparunkat, melynek záloga az innováció és a technológia fejlesztés.”

A megawattos töltés premierje a haszongépjármű-ágazatban a mobilitási átállás egyik fontos elemét jelenti és jelentős mérföldkőnek tekinthető a klímabarát közlekedés, valamint a buszok és teherautók sikeres elektrifikációja felé vezető úton. A jogszabályban előírt vezetési pihenő idő alatt, különösen a belföldi és nemzetközi távolsági szállítmányozásban, illetve a be- és kirakodások alatt, az elektromos teherautóknál – és a jövőben az elektromos autóbuszoknál is – nélkülözhetetlen lesz a gyors MCS-töltési technológia alkalmazása. Az új technológia tehát kiegészíti a meglévő megoldásokat, de a kisebb töltőkapacitású járműtelepi töltés a jövőben is központi szerepet fog játszani.

A két vállalat a MAN müncheni fejlesztőközpontjában mutatta be, hogy az MCS-töltés már ma is működőképes. Németországban az első megawattos töltőpontok egyikét az ABB E-mobility telepítette. „Az MCS segítségével a közeljövőben lehetővé válik az e-teherautókra és e-buszokra alapozott, fenntartható távolsági áru- és személyszállítás. A mai napon bizonyossá vált, hogy ez a célkitűzés elérhető – még akkor is, ha most még csak egy prototípust mutatunk be: az új MCS-szabvánnyal nemcsak az áramerősséget, hanem a töltési kapacitást is megdupláztuk néhány év alatt. A közlekedésben az energiaátállás megvalósításához fenntartható, megbízható és gazdaságos megoldásokra van szükségünk. Ennek eléréséhez kollaborációban és integráltan kell gondolkodnunk. A mai bemutató is a MAN és az ABB E-mobility, valamint az egész iparág szoros összefogásának és együttműködésének eredménye” – mondta Michael Halbherr, az ABB E-mobility vezérigazgatója.

Alexander Vlaskamp, a MAN Truck & Bus vezérigazgatója a megawattos töltési rendszer premierjén megismételte a töltési infrastruktúra gyorsabb bővítésére vonatkozó felhívását: „A cél az, hogy 2030-ig 30 000 MCS töltőpont legyen Európában, ebből mintegy 4000 Németországban. Az egyik első töltőpontot ma üzembe helyeztük. Ugyan nincs túl sok időnk a célszám elérésére, de az elektromos teherautók rendelkezésre állnak, a megawattos töltés pedig működik! Most egyértelmű jelzésekre van szükségünk a politikusoktól, nem utolsósorban azért, hogy az ügyfelek körében bizalmat építsünk az elektrifikáció mellett. Ehhez pedig az infrastruktúrát kell gyorsan kiépítenünk és bővítenünk.”

Az új MCS töltési szabványt műszakilag maximum 3,75 MW töltési teljesítményre tervezték 3000 amper (A) mellett. Jelenleg az ABB E-mobility és a MAN által bemutatott prototípus több, mint 700 kW töltési teljesítménnyel rendelkezik, de az MCS szabvány véglegesítésével a megawattos töltési teljesítmény is elérhetővé válik, ami a töltési idők jelentős lerövidülését fogja eredményezni. Összehasonlításképpen: a mai CCS-szabvánnyal (Combined Charging System) rendelkező töltőállomások személygépkocsik és haszongépjárművek számára 400 kW maximális töltési teljesítményt kínálnak 500 A mellett. A Megwatt Charging System töltőrendszer nemzetközi szabványosítási folyamata várhatóan idén fejeződik be.

A CharIN nemzetközi iparági szövetség keretében az ABB E-mobility és a MAN jelentősen hozzájárultak szakértelmükkel az MCS szabvány létrehozásához.

Tény, hogy az MCS-töltéshez sok energiára van szükség. Ahol ily mértékű a villamos energiaigény, ott kulcsszerepet játszik a látható töltőpontok mögötti – nem látható – infrastruktúra, a hálózati csatlakozások és a helyigény (pl. az autópálya-töltőállomásokon, parkolókban vagy kamionparkolókban). A villamosenergia-hálózat bővítése és a hálózatok digitalizálása nemcsak a jövőbeli megújulóenergia-ellátás szempontjából elengedhetetlen, hanem a töltőinfrastruktúra kiépítésének is előfeltétele.

*A MAN eTruck 534 kWh beépített maximális akkumulátor kapacitása (6 akkucsomag) mellett.