Facility managementben erősít az ICON

forrás: Prím Online, 2024. április 17. 18:09

Három kiemelkedő épülettel, két irodaházzal és egy logisztikai ingatlannal bővült az ICON Real Estate Management ingatlanüzemeltetési portfoliója. A BEM Irodaház, a D2 Szabadkikötő, és az ELTE egyik megújult ingatlanja nem csupán az építészeti megoldásaik tekintetében példaértékűek, de a fenntarthatóság és az energiahatékonyság terén is úttörő megoldásokat alkalmaznak.

A több mint húszezer négyzetméteres BEM Irodaház egy olyan flexibilis tér, amely egyesíti a tradíciót a legújabb fenntarthatósági normákkal, ezzel biztosítva kiváló helyszínt mind irodai, mind kereskedelmi hasznosításra. A 2023 decemberében átadott épület egyediségét az adja, hogy az egykori Radetzky-laktanya homlokzatát megtartva építették fel a XXI. századi kihívásoknak maximálisan megfelelő szálloda- és irodaépület. A CIJ díjat – az egyik a leghosszabb ideje futó, kimondottan üzleti beruházásokat értékelő ingatlanfejlesztési díjat – elnyerő, és LEED GOLD minősítés megszerzését célul kitűző ingatlan széleskörű esővíz hasznosítással, napelemrendszerrel, elektromos autótöltőkkel, zöldtetőkkel és hőszivattyús hűtés-fűtési rendszerrel rendelkezik, amelyekkel jelentős mértékben csökkenthető az épület ökológiai lábnyoma. Az épület nemcsak építészeti megjelenésében, hanem fenntarthatósági szempontból is új mércét állít.

2023 végén készült el Budapest legnagyobb új logisztikai épülete, a Budapest Dock Szabadkikötő D2 komplexuma, amelynek az üzemeltetésével az ICON Real Estate Management-et bízták meg. A HBM Soletanche Bachy által kivitelezett projekt a mélyépítői és kivitelezői csapatok hatékony együttműködésének eredménye, amely környezettudatos anyaghasználattal és speciális műszaki megoldásokkal biztosította a fenntarthatóságot előtérbe helyező modern és funkcionális logisztikai ingatlan megszületését.

Az ICON magas szintű facility management szolgáltatása mellett döntött az Eötvös Lóránd Tudományegyetem is a Rákóczi út 15. szám alatt megtalálható irodai és oktatási épületének üzemeltetésére. A korábban szlovák kulturális intézményként működő, napjainkban az ELTE egyik oktatási helyszínének otthont adó épület teljes felújításon esett át az előző években. A hőszivattyúk telepítésének és energiatakarékos megoldások használatának köszönhetően ez az épület is teljes mértékben megfelel az innovatív épületüzemeltetési normáknak, így az ICON kellemes környezetet tud biztosítani mind a diákok, mind a dolgozók számára.

„Azzal, hogy az ELTE Rákóczi úti épületét is mi üzemeltetjük, az iroda, kereskedelmi, logisztikai ingatlanok mellett újabb oktatási intézmény is gazdagítja az ICON FM portfólióját. Az új épületekkel az FM divíziónk által üzemeltetett ingatlanok összterülete eléri a 740.000 négyzetmétert. Örömünkre szolgál, hogy professzionális csapatunk különböző épületfunkciókon keresztül is képes kielégíteni a változatos ügyféligényeket.” – jegyezte meg Flück Róbert, az ICON facility management igazgatója.