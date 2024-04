A mesterséges intelligenciától a soft skilleken át a kibervédelemig

forrás: Prím Online, 2024. április 28. 13:55

Az eseményen többek között szó volt arról, milyen feladatok várnak a jövő informatikusaira, milyen egy informatikusi pályát választó nő életútja, hogyan tudnak érvényesülni e férfiasnak gondolt szakmákban.

Megismerhették az elmúlt időszak legújabb MI alkalmazásait, kiderült, hogyan lehet a különböző szenzorokat összehangolni egyszerűbb geometriai mintázatok felismerése segítségével, amelyet például az önvezető autók fejlesztésében is használnak. Szó esett arról is, milyen hatással van a ChatGPT a tanulási szokásokra.

A STEM Kuckóban interaktív program keretében, első kézből tapasztalhatták meg a különböző robotok és eszközök segítségével, hogy milyen sok területen van jelen életükben már most is a mesterséges intelligencia. Szinte hetente jelennek meg olyan új technológiák, amelyek mára teljesen átalakították a mesterséges intelligenciához fűződő viszonyunkat. Így fontos, hogy már a középiskolások is megismerjék ezeket, hiszen mire ők munkába állnak, e technológiák alkalmazása mindennapossá válik.

A szórakoztató GPS-es kincskereső játékban a kampusz területén kijelölt pontokat kellett megadott koordináták alapján megkeresniük a lányoknak, miközben elsajátíthatták a GPS-es helymeghatározás alapjait, valamint a földrajzi koordináták használatát.

A Diáktanácsadó Központ workshopja bemutatta, hogy az informatikusi pályán való sikerességhez többféle tudásra is szükség van, a szakmai tudáson túl a siker kulcsát a soft skillek jelentik. A foglalkozás során kiemelt figyelmet fordítottak a női informatikusok helyzetének bemutatására a szakmában. Zárásként megtudhatták, hogy az IT és a kibervédelem az ő útjuk-e.

Az egész napos program során felejthetetlen élménnyel gazdagodtak a Karra látogató középiskolás lányok, komoly inspirációt kapva a pályaválasztásukhoz.

Az ELTE IK Lányok Napja rendezvénye a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Tehetség Program támogatásával a – STEMStation@ELTE STEMPont Komplex pályaorientációs és tehetséggondozó program (NTP-STEM-23) elnevezésű projekt keretében valósult meg. A pályázat olyan komplex, középiskolai oktatásban tanulmányokat folytató, kiemelten lányok körében megvalósuló pályaorientációs és tehetséggondozó program, melynek célja, hogy növekedjen a műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai területeken felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók aránya.