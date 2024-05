Nagy hatótáv, nagy lehetőségek

forrás: Prím Online, 2024. május 1. 12:03

Az autómegosztás az elmúlt években dinamikus fejlődésen ment keresztül Budapesten, a városi autózásnak mára könnyen elérhető, kényelmes és anyagiakban is bőven versenyképes alternatívája a carsharing.

Ahhoz azonban, hogy a saját autót teljes egészében lecserélhessük a közösségi autózásra, egy terület meghódítása még várat magára: a hosszabb, jellemzően városon kívüli utazások. Azaz, hogy a hosszú hétvégézések, nyaralások, távolabbi üzleti utak hasonlóan kényelmes feltételek mellett és versenyképes áron valósulhassanak meg, mint a városon belüli autózás.

A GreenGo a felhasználói igényekre reagálva flottáját most olyan autókkal bővítette, amik az elérhető nagy hatótáv, a kevesebb töltés, a kényelmes utastér és a nagy csomagtartó miatt tökéletesen alkalmasak egy családi vagy baráti társaság igényeinek kielégítésére. A Kia Niro EV típusú autók egy töltéssel átlagosan akár 465 kilométert tudnak megtenni, és 5 fő szállítására alkalmasak.

“Nemcsak a felhasználók szokásait és igényeit monitorozzuk folyamatosan, de fejlesztéseink során azt is szem előtt tartjuk, hogy mi szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásaink teljes mértékben megfeleljenek a valóban fenntartható és valódi alternatívát kínáló autómegosztóval szembeni követelményeknek.” – fogalmaz Agárdi-Horváth Zsófia, a GreenGo marketingvezetője.

“Az elmúlt időben több ilyen irányú fejlesztés is történt. A teherszállításra már két különböző méretű, nagy rakterű autó áll bevetésre készen, a GreenGo Comfort pedig lehetővé teszi, hogy kiszállítás kérésével az autókat megadott helyre és időre elvigyük bérlőinknek. Mivel egy rendelést hetekkel a tervezett út előtt le lehet adni, mindenki biztos lehet benne, hogy lesz autója a tervezett programra. A flottához most csatlakozó Kia modellek mostantól a ritkább töltés kényelmét és biztonságát is megadják a hosszabb útra indulónak.” – teszi hozzá.

A GreenGo országos autópályamatricával is ellátja új, nagy hatótávú autóit, és országon belül területi megkötést sem tesz a használatot illetően. Ez azért is fontos, mert egy autómegosztó akkor tud egyre több saját autót helyettesíteni, ha minden élethelyzetre kínál megoldást úgy, hogy az mindig megbízható és kiszámítható legyen. Azaz kiemelten fontos, hogy valaki előre tudjon magának autót biztosítani, amivel városon vagy országon belül szabadon utazhat. Fontos, hogy a bérlés folyamata egyszerű legyen, az árazás átlátható és dinamikus, illetve az, hogy az elérhető autók ne csak a városi autózásra, hanem különlegesebb helyzetekre is kínáljanak megoldást. A GreenGo a Kia Niro bevezetésével teljessé tette flottáját, ami minden fenti szempontnak megfelel, és ami továbbra is teljesen elektromos.