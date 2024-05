Szűkülő piacon bővül a Pepita.hu

forrás: Prím Online, 2024. május 3. 14:41

A Pepita Group Zrt. hazai bruttó forgalma 30, külfölddel együtt 44 százalékos növekedést mutat az első negyedév eredményei alapján. Kinőtte magát: levetkőzte a csupán baba-mama jelleget, a hazai műszaki és elektronikai területen lévő erős piaci verseny ellenére is e termékkategóriákban Magyarországon 57 százalékos bruttó forgalomnövekedést ért el.

A Pepita.hu tulajdonosa, a Pepita Group Zrt. sikeres negyedévet zárt: az eladott termékek száma 10 százalékkal nőtt Magyarországon, 2023 ugyanezen időszakához képest. A bruttó forgalom itthon 30 százalékos, külfölddel együtt 44 százalékos növekedést mutat. A Pepita.hu az elmúlt évben a magyar webshopok piacterévé vált, jelenleg közel 1500 aktív partnerrel dolgoznak együtt, akiknek több mint 90 százaléka magyar vállalkozás.

A cég a magyar sikerek mellett külföldön is virágzásnak indult: a külföldön vásárolt termékek száma 80 százalékkal nőtt. Ezt a jelentős bővülést egyébként az magyarázza, hogy a Pepita Group Zrt. új országokat nyitott az előző év folyamán, így Románia és Szlovákia mellett, már Lengyelországban, Németországban és Ausztriában is elérhető a Pepita.com. „A Pepita.hu mellett a külföldi oldalaink is piactérként működnek, ennek köszönhetően a magyar kis- és középvállalkozások nemcsak a magyar piacra támaszkodhatnak, hanem megnyílik előttük egy új út a külföldi terjeszkedés felé” – magyarázta Papp Máté, a Pepita Group Zrt. marketplace igazgatója, akit bő egy éve igazoltak az eMAG-tól. Ma már több mint 100 magyar partner értékesít Romániában, Szlovákiában vagy éppen Lengyelországban a Pepita.com oldalán keresztül.

A kezdetekkor baba-mama termékeket forgalmazó Pepita.hu ma már a család webáruháza. A kínálatában a kerti- és barkácseszközöktől, a drogériás termékeken át, laptopok, műszaki és ruházati cikkek, valamint játékok, könyvek, irodai kellékek, sporteszközök is beszerezhetők. „A csupán baba-mama jelleg levetkőzéséhez fontos eredmény volt, hogy a hazai műszaki és elektronikai területen lévő erős piaci verseny ellenére a Pepita.hu ezen termékkategóriáiban Magyarországon 57% növekedést tud felmutatni a bruttó forgalomban 2023 első negyedévéhez képest” – mondta Dorcsinecz József, a Pepita Group Zrt. vezérigazgatója.

A szaniter és fürdőszoba kategóriában 140 százalékkal nőtt a megvásárolt termékek száma 2024 első három hónapjában előző év ugyanezen időszakához képest. A beltéri játékok terén is jelentős, 67 százalékos növekedést mértek. Sport kategóriában, mint a fitnesz eszközök, kerékpárok stb. 44 százalékos a növekedés a Pepita.hu adatai szerint. „A divat és a szezonális termékek esetén viszont némi visszaesés látszik – mondta a vezérigazgató. – A divatcikkek esetén a konkurencia agresszív térhódítása mellet hatással lehet a keresletre az a trend, hogy a fogyasztók szívesen vásárolnak új ruha helyett használtat akár közvetlenül egymástól." A szezonális termékekre leginkább az időjárás hat, így például a medencék kereslete gyengébben indult az első negyedévben a Pepita.hu adatai szerint.

Beszédes adat, hogy a pozitív eredményekhez a visszatérő vásárlók arányának növekedése is hozzájárult, esetükben 14 százalékos növekedést tapasztaltak. Ráadásul az oldalon nem csak az akcióvadászok rendelnek: a kedvezményes rendelések aránya az első negyedévben 21%-ra esett vissza a tavalyi 33%-ról. A Pepita.hu összesítése alapján a kínálatukból az akcióktól leginkább függenek a napi fogyasztási cikkek (FMCG), az egészségügyi eszközök, a játékok, az okos otthon, a világítás, valamint a szépség és egészség kategóriák. Ugyanakkor az ételek és italok, a televíziók, az irodaszerek és írószerek, légkondícionálók, a dekorációk és ajándékok, az autó-motor és a telefon kategóriák kevésbé kitettek az akcióknak, a vásárlások zömét ezekben az esetekben nem a kedvezményes időszakokban hajtották végre.