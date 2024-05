Tökéletesre csiszolt autóval döntené meg világrekordját a Széchenyi-egyetem hallgatói csapata

forrás: Prím Online, 2024. május 20. 12:34

A SZEnergy Team tavaly májusban az energiahatékonysági és az autonóm kategóriát is megnyerve, kettős győzelemmel és saját korábbi világcsúcsát megdöntve zárta a világ legnagyobb energiahatékonysági versenyét, a Shell-Eco Marathont. A győri Széchenyi István Egyetem csapata idén a szokásosnál is magasabbra tette a lécet: a cél a dupla címvédés, ha lehet, újabb világrekorddal. Mielőtt elutaztak volna a verseny helyszínére, bemutatták elkészült fejlesztéseiket.

A rendezvényen Für Balázs csapatvezető ismertette, mi vár a csapatra az idei Shell-Eco Marathon versenyen. Az európai futamot most is a franciaországi Nogaro pályáján tartják május végén, ott kerül sor az energiahatékonysági és az önvezető funkciókat tesztelő autonóm versenyszámra is. Az előbbin két fő típust különböztetünk meg: a prototípus és a városi kisautó kategóriát, míg a hajtás belsőégésű, elektromos vagy hidrogéncellás lehet. A győriek SZEmission névre keresztelt járműve a városi kisautó kategórián belül elektromos meghajtással indul.

A SZEnergy Team tagjai az idei autóval. (Fotó: Horváth Márton / Széchenyi István Egyetem)

A 2023-as eredményekre visszatekintve a csapatvezető elmondta, hogy az energiahatékonysági versenyben sikerült a megőrizni az első helyet, amit új világrekorddal koronáztak meg. A 291 km/kWh-s eredmény azt jelenti, hogy az autó egy kilowattóra energiamennyiség felhasználásával 291 kilométert tett volna meg, ha a fogyasztást átszámoljuk a valóban teljesített futamok alapján. Érdekesség, hogy 2022-ben mindössze 5 százalékkal értek el jobb eredményt a második helyezettnél, tavaly ez már 20 százalék volt, tehát négyszeresére növelték az előnyt. Mindemellett a csapat duplázni is tudott, hiszen a tagok az egy évvel korábbi ezüstérem után az autonóm versenyszámban is felállhattak a dobogó legfelső fokára.

„Idei két legfőbb fejlesztésünk az első futómű és a csapágyak átalakítása volt, melynek során a gördülési ellenállás mérséklésére fókuszáltunk. Az új konstrukcióval sikerült fél kilogramm tömegcsökkenést elérnünk, valamint javítottunk az autó merevségén is. A rugós taggal tavaly voltak problémáink, emiatt rögzítőgyűrűvel garantáltuk a megbízhatóságot” – foglalta össze a gépészeti részleg fejlesztéseit Für Balázs, aki a csapatvezetői pozíció mellett a gépészeti részleg vezetését is ellátja.

Für Balázs a gépészeti részleg fejlesztéseiről beszélt. (Fotó: Horváth Márton / Széchenyi István Egyetem)

„Az akkumulátorfelügyeleti rendszerünk 2015 óta dolgozik az autóban, megérett az idő a cseréjére. Abban az időben nem ekkora terhelésre lett tervezve, ezért az eszközt folyamatosan cserélni kellett. Az elmúlt évek során többször is kritikus hibákat eredményezett az autó bekapcsolásakor, amelyet nagyrészt az akkumulátorcellák csatlakozóinak kontakthibája okozott. Idén ezeket kiküszöböltük, ráadásul az új rendszer nemcsak könnyebben szerelhető, hanem a nagy igénybevételt is jobban bírja majd” – ecsetelte legfontosabb idei fejlesztésüket Tímár András részlegvezető.

Az autó telemetriai rendszerében szintén történtek változások. Korábban sokszor megszakadt az adatkapcsolat a járművel, ha az valamilyen fizikai akadály mögé bújt el, vagy egyszerűen túl messzire került a pályán. Ilyenkor egy ideig semmilyen információ nem érkezett a boxutcába az autóról. Ennek orvoslására új, két kilométeres hatótávolságú antennát szereltek a járműre, melynek hatósugara a teljes pályát lefedi.

„Harmadik fontos fejlesztésként az autó elektronikai paneljét modernebb, könnyebben átlátható nyomtatott áramkörre cseréltük, valamint átalakítottuk az autonóm hardverplatform elrendezését is, hogy könnyebben szerelhető legyen. Utóbbit bővítettük egy új nVidia Jetson Orin számítási egységgel, mert a kapacitására szükségünk lesz az autonóm feladatok megoldásra során. Ez természetesen némi extra fogyasztással jár, de mivel az autonóm platformot csak az önvezető feladatok során illesztjük a járműbe, az energiahatékonysági számban ez nem jelent többletet” – fogalmazott a részlegvezető.

„Az autó üresjárási fogyasztása kevesebb mint fél watt. Ekkora teljesítményt vesz fel az autó indítás után, amíg nem megy a hajtás. Ezen sokat már nem tudunk javítani, ezért idén az üzembiztonság javítására törekedtünk” – fektette le az elektronikai fejlesztések idei irányát Tímár András. (Fotó: Horváth Márton)

Az autonóm részleg fejlesztéseiről Unger Miklós részlegvezető adott tájékoztatást, aki hangsúlyozta: bár tavaly sikerült megnyerniük az autonóm kategóriát, a jármű önvezető rendszere nem mindig működött megfelelően, így van tér a fejlődésre.

„Három feladatot kellett teljesítenünk tavaly, ráadásul egymás után, ami sok csapatot megzavart. El kellett jutnunk egy nem egyenes szakasz egyik pontjából a másikba, azután akadályokat kellett kikerülnünk egy egyenes szakaszon, végül le kellett parkolnunk egy üres parkolóhelyre. Ezek közül a parkolási manővert nem sikerült teljesítenünk. A probléma oka az volt, hogy kizárólag a kamera képét elemezve döntött az algoritmusunk, ezért idén a környezetet pásztázó LIDAR lézerszkenner adatait is használjuk a feladat során, sokkal javítva a hatékonyságunkat” – árulta el a részlegvezető.

„Annak érdekében, hogy a jármű jobban lásson a pályán, új kamerát és egy nagyobb látótávolságú lézerszkennert szereltünk fel az autóra. Így az eltérő fényviszonyokra kevésbé lesz érzékeny a megoldásunk, és a különböző objektumokat is sokkal hamarabb tudjuk detektálni” – hangzott el.

Végül a marketing- és menedzsmentrészleg képviseletében Bartha Bíborka ismertette a csapat elérését a különböző felületeken. A bravúros teljesítménynek köszönhetően másfélmilliós nézettséget produkált a médiaszekció, de kiemelkedők voltak a számok a közösségi oldalakon is. „Ezekkel az adatokkal szeretnénk leginkább a szponzorainkat meggyőzni, hogy érdemes a megjelenésekre is nagy hangsúlyt fektetni. Idén öt új partnerrel bővült támogatóink listája, amely immár több mint harminc vállalkozást, intézményt foglal magába” – árulta el a Széchenyi-egyetem Járműipari Kutatóközpontjának gyakornoka.