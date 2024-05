KPMG: Az energiaipar sem ússza meg a genAI bevezetését

forrás: Prím Online, 2024. május 21. 11:28

Óvatosak a generatív mesterséges intelligencia bevezetése kapcsán az energiaipari vezetők. A KPMG Global Energy CEO Outlook legutóbbi kutatása szerint a vezérigazgatók a jelenlegi ingatag geopolitikai és politikai helyzetben is bizakodóak a növekedési kilátásokat illetően, a befektetések terén pedig legfőbb prioritásuk a generatív mesterséges intelligencia. Lelkesedésüket mérséklik azonban az etikai problémák és a kiberbiztonsági kockázatok. A kutatásból az is kiderül, hogy a vezérigazgatók az ESG-t ma már az üzleti siker egyik alapjának tartják.

Folyamatos geopolitikai feszültségek, globális gazdasági és politikai bizonytalanság, a mesterséges intelligencia előretörése, az ESG-vel kapcsolatos növekvő elvárások – ezekkel a kihívásokkal kell megküzdeniük manapság az energia- és közüzemi, olaj- és gázipari, megújuló energia, bányászat és vegyipar (ENRC) területén működő vállalatoknak. A vezetők mindezek ellenére bizakodóak a növekedést illetően. A KPMG Global Energy CEO Outlook felméréséhez legutóbb 127 vállalat vezérigazgatójának véleményét kérte ki a következő három év üzleti, gazdasági kilátásairól.

Gazdasági kilátások – erősödő bizalom

Az energiaiparban a vezetők optimistábbak, mint a többi ágazatban. A felmérés szerint a globális ENRC-vezérigazgatók bizalma saját vállalatuk növekedési kilátásaiban az elmúlt évben jelentősen, 87 százalékra nőtt, ez pedig hat százalékpontos ugrás 2022-hez képest. Az iparág egészével kapcsolatban is hasonló a várakozás, a 83 százalékos eredmény két százalékpontos emelkedést jelent 2022-hez képest. Ez a növekedés a fokozatos gazdasági fellendülésnek és az ágazat növekvő jelentőségének tudható be. A világgazdaság növekedésébe vetett bizalom is igen erős, négyből három ENRC-vezérigazgató általánosan optimista a következő három évre vonatkozóan. A vezetők a legnagyobb növekedési kockázatnak újabban a geopolitikai és a politikai bizonytalanságot tartják, 19 százalékuk vélekedik így. Ezt követik a működési problémák (17 százalék) és a szabályozási aggályok (16 százalék).

Forradalmi technológia – óvatos lelkesedés

A Global Energy CEO Outlook azt mutatja, hogy a vezetők hisznek a digitalizációban, óvatosan ugyan, de elfogadják a generatív mesterséges intelligenciát, és a versenyelőny reményében nagymértékben fektetnek be ebbe. A KPMG felmérése szerint a megkérdezettek 64 százaléka egyetért azzal, hogy ez elsődleges prioritás, 48 százalékuk pedig arra számít, hogy az ilyen befektetés három-öt éven belül megtérül. A válaszadók 52 százaléka azonban inkább a dolgozók képzésére összpontosít, hogy felkészültek legyenek az AI-ra, illetve a tiszta energiára való átállásra. Ez 7 százalékpontos növekedés 2022-höz képest.

A KPMG nemrég készült globális technológiai jelentésében (KPMG global tech report 2023) egyébként a megkérdezettek 38 százaléka mondta, hogy a cégvezetés támogatja a feltörekvő technológiákat, ez 28 százalékpontos növekedés 2022-höz képest. 55 százalék szerint ugyanakkor az automatizálás terén azért késik az előrelépés, mert aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az AI-rendszerek hogyan hozzák meg döntéseiket. Ehhez hasonlóan a Global Energy CEO Outlook felmérésben az energiaipari vezérigazgatók 60 százaléka egyetért azzal, hogy a generatív AI bevezetése etikai kihívásokhoz vezethet például a plágium, az adatvédelem, az elfogultság és az átláthatóság terén. A vállalatok igyekeznek olyan irányelveket és gyakorlatokat kialakítani, amelyeket magabiztosan meg tudnak fogalmazni és alkalmazni.

Visszatartó erőként jelentkeznek a generatív mesterséges intelligencia alkalmazása kapcsán a kiberbiztonsági kockázatok is. Az AI segíthet a kibertámadások felderítésében, a válaszadók 82 százaléka azonban úgy véli, hogy új támadási felületeket is nyithat, új kiberbűnözési technikák jelenhetnek meg. A kiberbiztonságra az elmúlt években fordított erőfeszítések ellenére is csak a vezérigazgatók 46 százaléka állítja, hogy felkészült egy kibertámadásra. A KPMG szerint ezért fontos a kidolgozott, erőteljes, felelős szabályozás, illetve az összpontosítás a védelemre és az irányításra.

Tehetségek – vissza az irodába

A KPMG szerint az energiaipari vezérigazgatók többsége határozottan támogatja a járvány előtti munkamódszereket. 73 százalékuk arra számít, hogy a cég három éven belül teljesen visszatér az irodai munkavégzéshez – ez nyolc százalékkal több, mint tavaly. 94 százalékuk előnyös megállapodásokkal, emelésekkel, előléptetésekkel jutalmazná a home office-ból visszatérő dolgozókat.

ESG – alap az üzleti sikerekhez

Az energiafelhasználás a globális kibocsátás mintegy háromnegyedét teszi ki, az ESG így kulcsfontosságú a szektor hosszú távú növekedése szempontjából. A vezérigazgatók egyre inkább felismerik ezt – állapítja meg a felmérés. A megkérdezett vezetők 78 százaléka állítja, hogy az értékteremtés érdekében teljes mértékben beépítette az ESG-t üzleti tevékenységébe. 22 százalékuk úgy véli, hogy a következő három évben az ESG-nek lesz a legnagyobb hatása az ügyfélkapcsolatokra. A vállalatok ESG értékelésére és tudatosságának növelésére a KPMG egy összetett folyamatot dolgozott ki, amelynek első lépéseként a KPMG ESG Érettségi Felmérésével bárki megismerheti saját vállalata ESG érettségi szintjét.