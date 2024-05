A Lufthansa Systems Hungária második alkalommal nyerte el a „Megbízható Munkaadó” díjat

forrás: Prím Online, 2024. május 24. 14:37

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 2017 óta díjazza Magyarország megbízható munkaadóit. A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a jó munkahelyi körülmények fontosságára, valamint az elismeréssel még vonzóbbá tegye az adott vállalatokat a jelenlegi, illetve a leendő munkavállalóik számára. A nyerteseknek számos szakmai kritériumnak kell megfelelniük: a zsűri vizsgálja a javadalmazást, a szociális-jólléti juttatásokat, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tevékenységet, a munkakörülményeket, valamint a (tovább)képzési, fejlődési és karrierlehetőségeket.

A Lufthansa Systems Hungária sorozatban második alkalommal nyerte el a rangos elismerést, melyet korábban 2022-ben, két évre ítéltek oda a vállalatnak. A „Megbízható Munkaadó” cím az idei évtől immár három évre szól, így a nyertesek 2024-től 2026-ig viselhetik a címet.

A mellékelt fotón Turcsikné Gáspár Georgina, a Lufthansa Systems Hungária HR vezetője, illetve Soós Balázs Norbert, a Lufthansa Systmes Hungária gazdasági vezetője veszik át az elismerést

A Lufthansa Csoporthoz tartozó Lufthansa Systems magyarországi leányvállalataként, budapesti és szegedi irodáiban immár több mint 770 magasan képzett IT szakembert foglalkoztató, légiipari szoftverek fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó vállalat kiemelt figyelmet fordít munkavállalói jóllétére. A cég nagy hangsúlyt helyez a gondoskodó és befogadó szervezeti kultúrára, ennek elősegítésére pedig számos szociális-jólléti juttatást kínál – köztük például vállalati egészségbiztosítási csomagot, irodai masszázst, privát pszichológiai konzultációs lehetőséget, valamint sporteseményeken való céges részvételt, és egészségnapokat is szervez munkavállalói számára.

A Lufthansa Systems Hungária mindemellett számos rendezvényen is hozzájárul az IT szakma vonzerejének növeléséhez: non-profit partnerekkel közösen megvalósított programjaival támogatja az iskoláskorú lányok esélyegyenlőségét az IT szakmában, ismeretterjesztő, illetve pályaorientációs informatív előadásokat tart a légiközlekedésről, az aviatikai informatikáról, valamint közösségi, jótékonysági aktivitásokban is szerepet vállal. Munkatársai rendszeresen részt vesznek előadóként különböző szakmai konferenciákon és meetupokon, ahol időről időre bemutatják a cég legújabb innovatív fejlesztéseit. Ezen törekvések mind hozzásegítették a vállalatot a „Megbízható Munkaadó 2024/26” díj elnyeréséhez.

„Jelentős sikerként éljük meg, hogy immár sorozatban második alkalommal nyertük el a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara által odaítélt „Megbízható Munkaadó” díjat. A Lufthansa Systems Hungáriánál kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minden szempontból támogassuk munkatársainkat. Akár a szakmai fejlődésről, a vezetői kultúránkról, a rugalmas hibrid munkarendről, a széles körű juttatási csomagról, vagy a csapatépítést, szakmai fejlődést, illetve egészségmegőrzést szolgáló rendezvényekről beszélünk, nagy hangsúlyt fektetünk kollégáink jóllétére és arra, hogy kiváló munkakörülményeket biztosítsunk számukra irodai és otthoni munkavégzésükhöz egyaránt.” – hívta fel a figyelmet Turcsikné Gáspár Georgina, a Lufthansa Systems Hungária HR vezetője.

Az idei díjazottakat a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) éves taggyűlésén jelentették be, a díjátadóról további információ a szervezet honlapján érhető el.

A fotók forrása: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamar