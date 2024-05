Harmadszor is világcsúcs: a Széchenyi-egyetem hallgatói csapata nyerte Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyét

forrás: Prím Online, 2024. május 25. 16:17

A Széchenyi István Egyetem hallgatói csapata már 2022-ben beírta a nevét a Shell Eco-marathon energiahatékonysági verseny történelemkönyvébe, amikor világcsúccsal nyert a városi kisautó kategóriában. Tavaly még magasabbra tették a lécet a győri hallgatók, akik saját rekordjukat megdöntve, 291 kilométer/kilowattórás eredménnyel diadalmaskodtak, ráadásként pedig az autonóm, azaz az önvezető kategóriában is első helyen végeztek.

A SZEnergy Team tovább írta a sikertörténetet az idei, május 20. és 24. között a franciaországi Nogaróban megrendezett versenyen, hiszen előbb elsöprő fölénnyel győzött az autonóm kategóriában, majd az elektromos meghajtású városi kisautók között is kimagasló teljesítményt nyújtva győzedelmeskedett. Míg az előbbiben neves holland, olasz, német, török és norvég egyetemeket sikerült maga mögé utasítania, az utóbbi számban olyan rangos intézményeket előzött meg, mint a Milánói vagy a Müncheni Műszaki Egyetem.

A Széchenyi István Egyetem SZEnergy Team hallgatói csapata az autonóm kategóriában másodszor, az elektromos meghajtású városi kisautó kategóriában pedig harmadszor győzedelmeskedett a Shell Eco-marathon energiahatékonysági versenyen. (Fotók: Bartha Bíborka, Miklós Balázs)

A Paul Armagnac versenypályán rendkívül erős mezőnyben védte meg címét a győri csapat, amelynek SZEmission névre keresztelt járműve új, 309 kilométer/kilowattórás világrekorddal szerzett első helyet a városi kisautó kategóriában, 18 kilométer/kilowattórával javítva korábbi világcsúcsán. Ez azt jelenti, hogy az autó annyira kis fogyasztással teljesítette a kijelölt távot, hogy átszámítva 1 kilowattóra felhasználásával – ami lényegében egyórányi hajszárító-használatnak felel meg – 309 kilométerig jutott volna. A felkészülés során számos fejlesztésen átesett autó kimagasló eredménnyel, 41 kilométer/kilowattórával előzte meg a második helyezett toulouse-i egyetem csapatát.

Az autonóm kategóriában három feladat várt a csapatokra: a járműnek először egy 1,2 kilométer hosszú versenypályaszakaszon kellett végigmenni, majd egy bójákkal kialakított szektorban navigálni az akadályok között, végül pedig két autó közé leparkolni az egyetlen szabad helyre – mindezt önvezető módban, emberi beavatkozás nélkül. Ebben is a győriek bizonyultak a legjobbnak.

A SZEnergy Team csapatvezetője, Für Balázs elmondta: a rossz időjárási körülmények megnehezítették a dolgukat, azonban az egész évben belefektetett munka végül meghozta gyümölcsét. „Nagyon sokat teszteltünk és szimuláltunk, hogy a lehető legtökéletesebb beállításokkal induljunk a futamokon. Szerencsére az energiahatékonysági verseny napjára az időjárás is kedvezőbbre fordult, így saját elvárásainkat is felülmúlva sikerült javítanunk a tavalyi világcsúcsunkon és sorozatban harmadszor is megnyernünk a kategóriát” – nyilatkozott. A csapatvezető kiemelte: jó viszonyt ápolnak a többi csapat tagjaival, akik gratuláltak nekik a fantasztikus eredményhez, és az autó technikai megoldásairól érdeklődtek, hogy ők is tovább tudjanak fejlődni. „Számunkra is mindig van mit fejleszteni a járművünkön, így a jövőben is azon dolgozunk, hogy növeljük a hatékonyságot, és további sikereket érjünk el” – jegyezte meg.

Für Balázs megköszönte a Széchenyi István Egyetem, az intézmény Járműipari Kutatóközpontja, a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség és a szponzorok támogatását. „Köszönet illeti a csapat minden tagját is, hiszen elsősorban az ő érdemük a siker, nélkülük ez az eredmény nem születhetett volna meg” – tette hozzá.

Dr. Szauter Ferenc, a Széchenyi-egyetem Járműipari Kutatóközpontjának igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a sorozatban harmadszor, folyamatosan javuló eredménnyel elért fölényes győzelem a tudatos kutatás-fejlesztési munkának, valamint a hallgatók és a mentorok szoros együttműködésének köszönhető. „Az újabb két első helyezés azt is mutatja, hogy intézményünk tehetséggondozási tevékenysége világszínvonalú: e téren nemcsak felvesszük a versenyt a legnevesebb egyetemekkel, hanem meg is előzzük őket” – fogalmazott.