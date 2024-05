Már Magyarországon is elérhető az eMAG Genius hűségprogram

forrás: Prím Online, 2024. május 27. 19:05

• A Genius-felhasználók több mint hatmillió termék közül választhatnak ingyenes szállítással a mindennapi szükségletekhez – például tisztítószert, divatcikket, fogyasztási és szépségápolási cikkeket

• Hat hónapos ingyenes próbaidőszak kötelezettség nélkül, legfeljebb tíz megrendelésre

• Az eMAG Genius éves előfizetési díja 4990 forint, ami két mozijegy vagy öt csomagautomatás átvétel díjának felel meg

• Az eMAG Genius Family opció lehetővé teszi az előfizetők számára, hogy egy további felhasználóval bővítsék az előfizetésüket további költségek nélkül

• Exkluzív ajánlatok az előfizetők számára a heti Genius Deals keretében

Az eMAG Genius országszerte elérhető, és az ügyfelek tíz megrendelés erejéig, legfeljebb hat hónapon át ingyenesen kipróbálhatják azt. A próbaidőszak lejárta után maguk dönthetnek arról, hogy előfizetnek-e a szolgáltatásra, amelynek éves díja két mozijegy árának vagy öt csomagautomatás átvétel normál díjának felel meg. A Genius Family opció lehetővé teszi az előfizetők számára, hogy további felhasználóval, akár egy barátjukkal vagy rokonukkal bővítsék előfizetésüket további költség nélkül, akik ugyanúgy élvezhetik a szolgáltatás összes előnyét.

"Magyarországon az elmúlt másfél évben jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre: saját dunaharaszti logisztikai komplexumunk üzembe helyezését követően bevezettük az egynapos kézbesítést Budapesten és Pest megyében, és ma már több mint 850 csomagautomatába szállítunk országszerte szombati napokon is. Májusban vezettük be a Kisállatbolt szekciót, és a több mint 8 millió termék áruhitelre történő vásárlásának lehetőségét is, és mivel egyre több kategóriában vásárolnak a vásárlók, mostanra eljutottunk egy olyan szakaszba, amikor szeretnénk, hogy bárki részesüljön abból, amit az online kiskereskedelem nyújtani tud. Mivel az emberek a rendszeres bevásárlásaikat az internetre helyezték át, és havonta néhányszor mosószert, mosogatószert és sampont rendelnek, elindítottuk Genius nevű szolgáltatásunkat, amelynek előfizetői időt takaríthatnak meg azzal, hogy nem kell a forgalomban vagy a parkolóhely keresésével kell tölteniük az idejük, miközben pénzt is megtakaríthatnak az akciós kampányainkon" – mondta Daradics Kinga, az eMAG ügyvezető igazgatója a bejelentés kapcsán.

Ingyenes átvétel és kiszállítás országszerte

A Genius szolgáltatásra előfizető ügyfelek a bruttó 3990 forintnál nagyobb értékű, a programban elérhetőként megjelölt termékekre vonatkozó rendeléseiket az országszerte elérhető 850 csomagautomata valamelyikében ingyenesen vehetik át ahelyett, hogy minden alkalommal 990 forintot fizetnének ezért. A 8990 forint feletti értékű rendelések esetén a házhozszállítás is ingyenesen elérhető az előfizetők számára.

Az eMAG Genius Dealsen keresztül a vállalat az eMAG Genius előfizetők számára hetente frissülő exkluzív akciós ajánlatokat is kínál. Bármely eMAG-előfizető hat hónapig tíz rendelés erejéig ingyenesen kipróbálhatja az eMAG Geniust, bankkártyaadatok megadása nélkül. A próbaidőszak lejárta után az ügyfelek maguk dönthetnek arról, hogy előfizetnek-e a szolgáltatásra, az eMAG nem terheli automatikusan ki az előfizetési díjat. Az ingyenes próbaidőszakhoz az emag.hu/genius webcímen lehet aktiválni. Az előfizetés azonnal aktívvá válik, és a kedvezmények azonnal elérhetővé válnak az ügyfeleknek.