Az LG két kutatási beszámolóját mutatták be egy AI technológiai konferencián

forrás: Prím Online, 2024. május 28. 16:11

Május 7-11. között, a Bécsben megrendezett International Conference on Learning Representations (ICLR) 2024 konferencián mutathatta be kutatási eredményeit az LG Electronics (LG). A rengeteg beérkezett pályamű közül az LG kutatási dokumentumait a legjobb egy százalék közé választották, így bekerültek a konferencia programjába. Mindez jól szemlélteti az LG kutatási erőfeszítéseinek jelentőségét, és megerősíti a cég pozícióját a kulcsfontosságú AI technológiák fejlesztésének éllovasaként az olyan területeken, mint például a robotika, a metaversum és az intelligens otthonok.

Az ICLR egy rangos nemzetközi tudományos konferencia, amely a mélytanulási technológiákra fókuszál, és a Google Scholar listáján folyamatosan szerepel a mérnöki és számítástechnikai alkategória legjobb publikációs platformjainak rangsorában. 25 százalékos elfogadási arányával az ICLR fenntartja hírnevét, mint az élvonalbeli kutatások rangos platformja.

Az LG "DiffMatch: Diffusion Model for Dense Matching" című munkáját az ICLR 2024-es konferenciára benyújtott pályázatok legjobb egy százaléka közé sorolták, és beválasztották a konferencia szóbeli előadásainak témái közé. A tanulmány egy olyan mesterségesintelligencia-technológiát mutat be, amely képes a képek összehasonlítására és a hasonlóságok és eltérések pontos azonosítására, ezzel megkönnyítve a tárgyak helyének és alakjának pontos meghatározását. Ez az innováció ígéretes megoldást nyújt a térbeli felismerés sebességének és pontosságának növelésére a fejlett robotikai alkalmazásokban, lehetővé téve a robotok számára, hogy hatékonyan navigáljanak egy változó tárgypozíciójú és megvilágítású környezetben.

Emellett az LG "H2O-SDF Two-Phase Learning for 3D Indoor Reconstruction using Object Surface Fields" című, a metaversum egyik alapvető technológiájára összpontosító tanulmányát a beérkezett pályázatok legjobb öt százaléka közé sorolták, és kiválasztották az egyik Spotlight, azaz kiemelt előadás témájaként. A tanulmány azt mutatja be, hogyan használható a mesterséges intelligencia a komplex belső terek és felületek részleteinek reprodukálására egy 3D virtuális térben. A 2D-s képeket forrásanyagként használva a mesterséges intelligencia képes azonosítani és 3D-ben megjeleníteni egy belső térszerkezetet – beleértve a falakat, mennyezetet és oszlopokat. Ezt követően a technológia a megtanult információkat felhasználva apró részletekkel egészíti ki a bútordarabokat, háztartási gépeket és egyéb lakberendezési tárgyakat, realisztikus ábrázolást kölcsönözve a virtuális tereknek. Az LG innovatív technológiája alkalmazható a metaversumhoz kapcsolódó különféle applikációkban is, és potenciálisan felhasználható a már létező "digitális iker" szoftverek kiegészítésére, amelyek mára az intelligens gyárak alapvető technológiai megoldásává váltak.

„Az LG termékei és szolgáltatásai esetében saját csúcstechnológiáinkat alkalmazzuk, ezzel továbbra is kényelmesebbé és élvezetesebbé téve ügyfeleink életét – legyen szó otthoni környezetről, munkahelyről vagy a virtuális térről” – mondta Kim Byoung-hoon, az LG Electronics technológiai igazgatója.