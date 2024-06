Öt elnökségi tag mandátumáról döntött éves közgyűlésén az IVSZ

forrás: Prím Online, 2024. június 1. 15:24

Az IVSZ öt mandátum sorsáról döntött az idei éves közgyűlésén. Meghosszabbították Csányi Péter mandátumát, így továbbra is a ő lesz a digitális transzformációért felelős alelnök, folytatva 2022-ben megkezdett munkáját.

A mikrotagozat vezetője továbbra is Molnár Attila, az FTL Development Kft. ügyvezetője lesz. Az IVSZ korábbi főtitkárakként, valamint 2021 óta az elnökség tagjaként a szövetségben szerzett tapasztalatait szeretné felhasználni a további munkához. A kkv-tagozat élén marad dr. Vincze Gábor, az innomine Group Kft ügyvezetője, a multi tagozatot pedig Zerényi Zoltán, az Atos alelnöke vezeti tovább. Az idén lejáró mandátumok esetében csupán a nagyvállalati tagozat vezetői pozíciójában történt változás.

Az IVSZ tagsága Leveleki Zsoltot, az IVSZ-be idén frissen belépő Magyar Posta Zrt. informatikai főigazgatóját választotta tagozatvezetőnek. A szakember közel 20 éves informatikai múlttal csatlakozik az elnökséghez. Fő céljai közé tartozik a nagyvállalati érdekérvényesítés megerősítése, az európai uniós források sikeres pályázása, valamint a közös projektek és informatikai szolgáltatások kezdeményezése. Leveleki pályázatában kifejtette: “A Magyar Posta friss belépője az IVSZ-nek, eltökélt szándékunk, hogy minél több kapcsolatot alakítsunk ki a tagokkal, erőforrásainkkal és tapasztalatainkkal segítsük a szervezet munkáját. Azt gondolom, hogy a Magyar Posta belépésével és a személyes tapasztalataimmal, kapcsolataimmal komoly támogatást adhatunk az IVSZ számára.”

Új tagok és megújuló munkacsoportok az IVSZ-ben

A közgyűlésen az IVSZ beszámolt arról is, hogy tavalyi névváltoztatása óta, amikor is a szervezet felvette az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége nevet, egyre több nem kimondottan IKT-profilú cég is csatlakozott a tagsághoz. Így az IVSZ 300+ tagvállalatával a digitális gazdaság egyre több szereplőjét képviseli. A tavaly 30, idén eddig 14 csatlakozó között volt többek között a Magyar Posta mellett a MOL, az AstraZeneca, a Grape Solutions a Citi vagy a Hungarikum Alkusz.

2023-ban újraindult az aktív munkacsoporti munka is az IVSZ-nél, így a szakmai közösségépítés mellett a szektor tagjai közös javaslatokat is megfogalmaztak, amelyekről a szövetség egyeztetett a kormányzattal. A szakértők többek között szabályozási kérdésekkel, a munkaerőpiac helyzetével, exportlehetőségekkel, a vállalati digitalizáció felgyorsításával és ESG-vel foglalkoznak. 2024-ben a munka pedig tovább folytatódik a munkacsoportokban és az IVSZ-nél is, és fókuszba kerül az Európai Tanács soros elnöksége is. Az IVSZ nemzetközi szereplőkkel, a DIGITALEUROPE-pal és a CEE Digital Coalitionnel együttműködve vesz részt a digitális átállást felgyorsító javaslatok összeállításában.

“Az Európai Tanács elnöksége izgalmas lehetőség Magyarország és az IVSZ számára is, hiszen ebből a pozícióból indított kezdeményezésekkel előnyös helyzetbe hozhatjuk a hazai gazdaságot. Ehhez azonban elengedhetetlen a naprakészség, mind a digitalizációt, mind a technológiákat tekintve. Egy egész ország együttműködése szükséges az államtól kezdve a vállalkozásokig, az IVSZ pedig ebben a munkában a híd szerepét töltheti be az eredményes munka érdekében” – mondta dr. Vinnai Balázs, az IVSZ elnöke.