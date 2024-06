Minden cloud termékét AI képességekkel ruházza fel az SAP, és vezető AI-cégekkel épít együttműködést

forrás: Prím Online, 2024. június 5. 20:38

Az orlandoi SAP Sapphire eseményen ezúttal a generatív AI innovációk és az AI-fókuszú partnerségek kerülnek fókuszba, melyek révén a cég vállalati ügyfelei versenyelőnyre tehetnek szert az AI korszakában. Azáltal, hogy az SAP az üzleti AI-t a legkritikusabb folyamatok működését biztosító vállalati felhőportfólióba építi be, és olyan vállalatokkal köt partnerséget, amelyek az AI fejlesztésekben az élen járnak, a globális üzleti életben az döntésalapú értelmezések és a kreativitás új hullámát indítja el.

„A Sapphire 2024-en bejelentett üzleti AI-innovációk újradefiniálják a vállalkozások működését” – mondta Christian Klein, az SAP vezérigazgatója. „A mai AI bejelentések és partnerségek arra az elkötelezettségünkre épülnek, hogy olyan forradalmi technológiát nyújtsunk, amely valós eredményeket hoz, és segít ügyfeleinknek felszabadítani azt az agilitást és találékonyságot, amelyre szükségük van a sikereikhez a mai gyorsan változó üzleti környezetben.”

Az AI jelenti az üzletet

Azáltal, hogy az SAP az üzleti mesterséges intelligenciát beágyazza a vállalati megoldásaiba, olyan adatokat és összefüggéseket ad a vállalatok kezébe, amellyel jobb eredményeket érhetnek el, miközben a kreatív problémamegoldásban jártas humán munkaerőnek is teret ad. Ilyenek például az SAP SuccessFactorsban az AI által generált jelentések, amelyek a személyzeti vezetők számára megbízható adatokat és támpontokat nyújtanak a javadalmazással kapcsolatos tárgyalásokhoz, vagy az SAP Sales Cloudba épített újítás, ami előrejelzési képességekre támaszkodva össze tudja párosítani a sikeres értékesítőket a legjobban működő termékekkel, hogy ezzel is növelje az értékesítési eredményeket. Eközben az SAP Business Technology Platform az Amazon Web Services, a Meta és a Mistra AI nagy nyelvi modelljeit is hozzáadja a generatív AI központjához. Ez a képesség az SAP AI Core-ban megkönnyíti a generatív AI felhasználási esetek kialakítását az SAP-alkalmazásokhoz.

Az SAP generatív AI copilotja, a Joule gyorsan rendezi és kontextualizálja a több rendszerből származó adatokat az automatizálás előmozdítása és a döntéshozatal javítása érdekében. Mostantól a Joule a vállalat teljes megoldásportfóliójára kiterjed. A Joule tavaly ősszel indult el az SAP SuccessFactorsban, most pedig beágyazódott az SAP S/4HANA Cloud megoldásokba és többek között az SAP Build és az SAP Integration Suite megoldásokba is. Az év végéig pedig az SAP Aribában és az SAP Analytics Cloudban is elérhetővé válik. A Sapphire-ön azt is bejelentette az SAP, hogy tovább bővíti a Joule hatáskörét azáltal, hogy integrálja azt a MicrosoftCopilottal, ezzel még szélesebb körű ajánlásokat, összefüggéseket hozva felszínre. Ez a mély, kétirányú integráció a felhasználók számára egységes, közvetlenül a munkafolyamatba épülő élményt biztosít, és zökkenőmentes hozzáférést kínál az SAP és a Microsoft 365 üzleti alkalmazásaiból és azok interakcióiból származó információkhoz. Az üzleti mesterséges intelligencia növekvő jelentőségét elismerve az SAP megerősíti elkötelezettségét a releváns, megbízható és felelős mesterséges intelligencia elvei mellett. A Sapphire konferencián az SAP elfogadta az UNESCO mesterséges intelligencia etikájáról szóló ajánlásának 10 vezérelvét, amelyek célja annak biztosítása, hogy a mesterséges intelligencia technológiákat oly módon fejlesszék és használják, hogy az tiszteletben tartja az emberi jogokat, elősegíti a méltányosságot, és hozzájárul a fenntartható fejlődéshez.

Freepik

Az innovációs potenciált erősítő partnerségek

Az SAP az iparág vezető cégeivel működik együtt, hogy a generatív mesterséges intelligencia vállalati szintű határait feszegesse. Az AWS-szel és a Microsofttal való kibővített együttműködésük mellett a Google Clouddal, a Metával, a Mistral AI-val és az NVIDIA-val kötött partnerségek biztosítják, hogy az SAP kihasználhassa az AI-ra fogékony technológia erejét a gyors innováció érdekében.

Google Cloud

Az SAP és a Google Cloud kibővíti partnerségét, és az üzleti AI segítségével segít a vállalatoknak jobban előre jelezni és csökkenteni az ellátási lánc kockázatait a fennakadások minimalizálása és az optimális készletszintek fenntartása érdekében. A vállalatok a Joule és az SAP Integrated Business Planning for Supply Chain integrált üzleti tervezését a Google Cloud Gemini modellek AI asszisztensével és a Google Cloud Cortex Framework adatalapjával is integrálják.

Meta

Az SAP a Meta Llama 3 segítségével olyan szkripteket hoz létre, amelyek az SAP Analytics Cloudban nagymértékben testreszabott analitikai alkalmazásokat állítanak elő. A Meta újgenerációs mesterséges intelligencia modellje kiváló a nyelvi árnyalatok megértésében, és a kontextusba helyezett szövegek értelmezésében, így ideális támogatást nyújt a vállalati üzleti követelmények kézzelfogható eredményekké történő átfordításában.

Mistral AI

Az SAP az SAP AI Core generatív AI központjának képességéhez a generatív AI-ra specializálódott, párizsi székhelyű globális vállalat, a Mistral AI új, nagy nyelvi modelljeit is hozzáadja.

NVIDIA

Az SAP és az NVIDIA Corporation termékközi partnerséget alakít ki a legmodernebb technológiáknak a vállalati üzleti alkalmazásokba való beágyazása érdekében. Miközben az SAP a Joule-t arra képzi ki, hogy a RISE with SAP implementációkhoz AI asszisztensként szolgáljon, az NVIDIA legkorszerűbb AI modelljei átvizsgálják az SAP tanácsadói eszközeit, hogy releváns és pontos válaszokat adjanak a megvalósítással kapcsolatos kérdésekre. Emellett ahogy az SAP beágyazza a Joule-t az ABAP Cloudba, hogy ABAP kódot generáljon az SAP fejlesztők számára, az NVIDIA gyorsított infrastruktúrája futtatja és kezeli az SAP generatív AI modelljét az ABAP kódgeneráláshoz. Valamint az SAP a generatív AI-t beépíti az SAP Intelligens termékajánlásba (SAP Intelligent Product Recommendation), és az NVIDIA Omniverse Cloud API-k lehetővé teszik az összetett gyártási termékek és konfigurációk ipari digitális ikerként történő szimulációját.

Az agilitást és a fenntarthatóságot elősegítő felhőtechnológia

Az üzleti siker az AI korszakában egyet jelent a felhőben való működéssel. Az SAP minden eddiginél könnyebbé teszi a váltást olyan kezdeményezésekkel, amelyek segítenek az ügyfeleknek megtalálni a komplex SAP S/4HANA Cloud átalakításokhoz szükséges szakértelemmel rendelkező partnereket. A Sapphire további felhő-innovációi közé tartoznak azok a funkciók, amelyek segítik a szervezeteket a fenntarthatósági stratégiáik mérésében, kezelésében és végrehajtásában. Az SAP Sustainability Control Tower és az SAP Sustainability Footprint Management mostantól követi a karbonlábnyomot, és segít a vállalkozásoknak a szabályozási előírásoknak való megfelelésben is.