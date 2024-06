Az LG fejlett autós platformjával érkezik a Kia legújabb elektromos járműve

Mérföldkőhöz érkezett idén a SZEngine Team: egyrészt két Formula Student-versenycsapat autójában is győri szív „dobog” majd, másrészt most először nyit a gárda a hibrid hajtások irányába, olyannyira, hogy ősszel már tesztelik is az innovatív technológiát. A Széchenyi-egyetem motorfejlesztő hallgatói csapata a versenyek előtti szokásos rollout eseményén leplezte le elkészült fejlesztéseit.