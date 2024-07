E-sport csapat működését gyorsítja fel az SAP Business AI

forrás: Prím Online, 2024. július 18. 20:55

A Team Liquid impozáns jelenléttel bír az e-sport világában, több mint 160 profi játékossal, akik több mint 15 különböző játékban versenyeznek, és több mint 10 millió követővel rendelkeznek különböző közösségi média platformokon. Több mint 75 kiemelt eseményt nyerve, a Team Liquid az egyik legsikeresebb szervezet a versenyjátékok világában. A legmagasabb nézettségű és legszélesebb rajongótáborral rendelkező játék a League of Legends. A Team Liquid sikeresen versenyez League of Legends csapatával, amely nemrég megnyerte a 2024-es League of Legends Championship Series (LCS) Tavaszi bajnokságot. A League of Legends-ben a cél egy erős és kiegyensúlyozott csapat létrehozása öt karakterből, azaz „bajnokból”.

A csapatok a meccs előtti selejtezőkön – úgynevezett „draftokon” – választják ki a bajnokokat a játék által megalkotott 166 bajnokprofilból. Mivel a bajnokok a játékosok által irányított karakterek, ezért nem csak a játékosok képességei határozzák meg alkalmasságukat az ötös csapatba kerüléshez: mindegyik bajnoknak vannak ugyanis sajátos képességei és erősségei. A bajnokok összeállítása lehetővé teszi a csapat számára, hogy különböző stratégiai irányokban játsszon a mérkőzés megnyeréséhez.

Az öt bajnok kiválasztása után minden csapatnak lehetősége van öt bajnok-karaktert kizárni a mezőnyből. Ezeket a játékosokat ezután egyik oldal sem választhatja. Ezt kihasználva lehet eltávolítani azokat a szereplőket, amelyek hátráltatnák a stratégiát, és így lehet borsot törni a másik csapat orra alá, hogy ne játszathassák kedvenc bajnokaikat.

Az e-sport csapatoknak és elemzőiknek ezért fel kell készülniük a draftra, amely megköveteli az ellenfél kedvenc választásainak és stratégiáinak ismeretét. Ráadásul a versenyszerű League of Legends folyamatosan változik: a játékkal kapcsolatos kéthetenkénti frissítések, különösen a bajnokokat érintők, valamint az edzések és új stratégiák fejlesztése folyamatos alkalmazkodást igényel, mind a saját, mind az ellenfél csapatának viselkedésének elemzésével. Az e-sport csapatoknak csak egy hét áll rendelkezésükre, hogy felkészüljenek a játékra és összegyűjtsék az ellenfél kedvenc bajnokválasztásairól, erősségeiről és gyengeségeiről szóló információkat.

Változást hozott az SAP

Korábban a Team Liquid edzői manuálisan készítették elő a draft forgatókönyveket az ellenfél csapatának korábbi selejtezőkön tanúsított viselkedései és bajnokpreferenciái alapján, ami rendkívül nehézkes. Éppen innen jött a gondolat: mi lenne, ha a Team Liquid másodpercek alatt elemezhetné a közelgő draftok legjobb választásait és tiltásait, az elmúlt év több mint 6000 professzionális e-sport mérkőzése alapján? Mi lenne, ha az elemzés figyelembe venné a játékkiadók frissítéseinek hatását is, további 1,6 millió amatőr mérkőzést, hogy értékelje a bajnokok erejének változásait? Az SAP segítségével ez most valósággá vált: az SAP AI Core használatával egy generatív AI modellt tanítottak be, amely az elmúlt mérkőzések adatait kontextusba helyezi a közelgő játék szempontjából, így a Team Liquid javaslatokat kap a legjobb draft döntésekhez, hogy maximalizálja a győzelmi esélyeket.

A megoldás az SAP Business Technology Platform (SAP BTP) platformra épül, az adatok pedig az SAP HANA Cloud-ban tárolódnak, hogy kezeljék az elmúlt játékok 1,6 terabyte méretű adatát. Az eredmény egy intelligens draft bot tréning, egy alkalmazás, amely vizualizálja az előrejelzéseket, és biztosítja a Team Liquid számára az aktuális győzelmi valószínűséget minden választás és kizárás után.

„Hihetetlen, hogy a szórakoztatóipar ezen ága milyen gyorsan fejlődött és nőtt az elmúlt néhány évben. Az viszont büszkeséggel tölt el, hogy további növekedésükhöz az SAP tud szakmai támogatást nyújtani, ráadásul azon a BTP platformon, amivel a nagyvállalatok egy része is még csak ismerkedik” – mondta el Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezetője.

Az AI draft bot segítségével a Team Liquid másodpercek alatt készülhet fel draft helyzetekre bármely professzionális csapattal szemben. Az edzők és játékosok élvezhetik a „mi lenne, ha” elemzések lehetőségét, és értékes ismereteket nyerhetnek az adatokból új stratégiák szimulálásához. Nem csak hatékonysági javulás, hanem időmegtakarítás is kimutatható a korábbi kézi elemzésekhez képest: a Team Liquid körülbelül 10 000 órát takarít meg évente az SAP megoldásaival. Az SAP BTP-re és az SAP HANA Cloud-ra támaszkodva az SAP Business AI lehetőséget biztosít a Team Liquid számára, hogy tovább javítsa játékát az adatok felhasználásával.