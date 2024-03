Közel háromezren vettek részt a PlayIT-n

forrás: Prím Online, 2024. március 31. 14:29

Az ország legnagyobb gamerrendezvénye, a PlayIT látogatott el a Széchenyi István Egyetemre, ahol négy különböző helyszínen várták az érdeklődőket minden korosztályból. A kisebbek körében nagy népszerűségnek örvendett a HUMDA „Road safety” programja, ahol rollerek, gokartok és elektromos minimotorok segítségével KRESZ-pályán tanulhattak a közlekedésbiztonság fontosságáról. Emellett kedveltek voltak a virtuális valóságban játszott játékok, a különböző szimulátorok, a különleges Star Wars-kiállítás, illetve a társasjátékok és az autó-motor sporthoz köthető helyszínek is.

Többféle szimulátort próbálhattak ki a PlayIT résztvevői, amik nagyon népszerűek voltak minden korosztály körében. (Fotó: Dudás Máté)

„Nagy öröm számunkra, hogy több győri kitelepülő is csatlakozott a rendezvényünkhöz, akárcsak a Willisits Gokart és a Sas és Kos Társasjátékbolt. Emellett fontosnak tartjuk, hogy megmutathattuk egyetemünk nagysikerű hallgatói csapatait, például a SZEnergyt és az Arrabona Racing Teamet, valamint a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség tevékenységét is” – hangsúlyozta Kovács Tamás, az esemény egyik szervezője, az egyetem Digitális Fejlesztési Központjának fejlesztőmérnöke.

A rendezvény egyik különlegessége a drónfoci volt, ahol egy dél-koreai és egy német csapat mérkőzött meg egymással és mutatta be ezt a hazánkban még kevéssé ismert sportágat a közönség számára. A Mobilisben interaktív élmények és izgalmas kerekasztal-beszélgetések várták a jelenlévőket, és nagy sikert arattak az itt lévő autó- és motorszimulátorok is. A helyszínen több ismert autóversenyző (Kiss Norbert, Nagy Dániel és Báldi Gergő) volt jelen, akik szimulátoron versenyeztek egymással. Az Új Tudástér épület aulájában pedig egy telt házas LAN-party kapott helyet, aminek különlegessége, hogy rengeteg külföldi is ellátogatott rá többek közt Svédországból, Nagy-Britanniából és Horvátországból.

„A PlayIT kiváló alkalmat adott arra, hogy minél többekkel megismertesse az egyetemet, és megmutassa az intézmény kínálta lehetőségeket az autó-motor sport és az e-sport világában. A rendezvény különböző helyszíneivel törekedtünk arra, hogy kiaknázzuk a campus egyedülálló elhelyezkedését. Olyan egyedi elemekkel egészítettük ki az eseményt, ami a hasonló gamerexpókra kevéssé jellemző, így még szélesebb programkínálatot nyújtottunk. A rendezvény bebizonyította, hogy sokan érdeklődnek az e-sport és a gaming iránt, ezért ezt szeretnénk a továbbiakban is folytatni, akár még bővebb portfolióval” – tette hozzá Kovács Tamás.

A középiskolás Pócza Dávid barátai ajánlására látogatott ki a rendezvényre, ahol a szimulátorok keltették fel leginkább az érdeklődését, volt is lehetősége kipróbálni azokat. „Öt éve vettem részt először a PlayIT-n Győrben. Az idei rendezvény egészen nagyszabású és széles kínálatot biztosít mindenkinek” – húzta alá a fiatal. Barátja, a szintén középiskolás Müller Tamás most először volt a gamerexpón. „Mindenki megtalálhatta az érdeklődéséhez közel álló programot, engem is számos helyszín megfogott” – tette hozzá.

Papp Medárd, a Széchenyi-egyetem építőmérnök-hallgatója és Sümegi Sára építészmérnök-hallgató elsősorban a LAN, valamint több ismert e-sport-játékos, -streamer (DeadFox, Kodiak) miatt látogatott ki a rendezvényre. „Magával ragadott a rendezvény, sok mindent ki tudtunk próbálni, ezek egyike a Beat the Pro, ami már régóta érdekelt” – mondta Papp Medárd.

Fotók: Dudás Máté