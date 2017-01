Így csökkenthetjük a továbbtanulás költségét

forrás: Prím Online, 2017. január 17. 09:42

Idén több mint százezer diák számára nyitott még a kérdés, melyik felsőoktatási intézménybe jelentkezzen. A továbbtanulás – még az államilag finanszírozott képzéseken is – plusz terhet ró a családokra, ezért jó tudni, mivel lehet csökkenteni a havi költségeket, hogy a tudáson ne kelljen spórolni.

Hatalmas különbség van a lakóhelyén államilag finanszírozott képzésen tanuló, a családdal együtt élő hallgatók és az önköltséges képzésben részt vevő, albérletben lakó hallgatók havi költségei között, a felsőfokú tanulmányok azonban minden esetben többletterhet jelentenek a családok számára. Érdemes azonban minden lehetőséget megragadni a kiadások csökkentésére, hiszen a diploma még mindig az egyik legjobb, sokszorosan megtérülő befektetés: a versenyszférában átlagosan havi bruttó 300 ezer forinttal, az állami és nonprofit szférában pedig átlagosan 120-130 ezer forinttal keresnek többet az egyetemi végzettségűek azoknál, akiknek csak gimnáziumi érettségijük van.

Mire költsünk, mire ne

A HÖOK 2013-as felmérése szerint az egyetemisták havonta átlagosan 60 ezer forintot költenek utazásra, kollégiumra vagy albérletre, élelmiszerre, bulizásra, könyvtárra és fénymásolásra. A legnagyobb kiadást – átlagosan a tanulmányi költségek harmadát – a tandíj jelenti, ezért igencsak megéri alaposan felkészülni a felvételire. Az albérleti árak utóbbi egy-két évben látott drasztikus emelkedése miatt mindenképpen érdemes kihasználni a kollégiumi férőhelyeket, ennek hiányában pedig akár az ingázás is szóba jöhet, hiszen Budapest esetében egy külső kerületből bejárásnál olcsóbb és kényelmesebb is lehet hazautazni.

Arra is van ma már lehetőség, hogy a könyveket, jegyzeteket ingyenesen, online formában elérjék a hallgatók. Az Akadémiai Kiadó www.vilagraszolo.com oldalán megtalálhatjuk a gazdasági felsőoktatásban leginkább használt szakkönyveket és jegyzeteket olvasható és szerkeszthető digitális formában. „A január 31-ig ingyenesen, ezt követően minimális, csupán néhány ezer forintos előfizetéssel elérhető szolgáltatásunkon keresztül több mint 70 mű áll rendelkezésre, amelyeket nemcsak olvasni lehet, de saját jegyzeteket, bejegyzéseket is lehet készíteni és nyomtatni. Érdemes figyelni a frissítéseket is, mert hétről hétre folyamatosan bővül a digitális formában elérhető szakkönyvek kínálata. Így a tudáson biztosan nem kell spórolni a leendő és a már vizsgákra készülő hallgatóknak” – mondta el dr. Réffy Balázs, az Akadémiai Kiadó igazgatója.