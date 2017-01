Az új XPS 13 a hideget is bírja

forrás: Prím Online, 2017. január 27. 10:03

Nincs is jobb annál, mint az ünnepek után elutazni a hófödte hegycsúcsokra és kedvenc téli sportjainkat űzni. Ha nem is a lankákon, de az utazáson a Dell új XPS 13 2 az 1-ben laptopja is hasznunkra válhat!