A Vodafone továbbra is újító marad

forrás: Prím Online, 2017. március 20. 09:55

A Vodafone vezérigazgatója, kiemelte, hogy a szolgáltató hosszú évek óta azon dolgozik, hogy tarifa csomagjai mind átláthatóbbak legyenek és folyamatosan alkalmazkodjanak a változó ügyfél igényekhez, ezért került sor a tavalyi évben is a portfólió átalakítására.

Ahogyan azt a hatóság is kiemelte, a Vodafone a tavalyi évben alaposan megmozgatta a feltöltő kártyás piacot az egységesen 19 Ft-os perc- és SMS díjú Tuti csomaggal, évek óta az élen jár a roaming korlátok lebontásában és az ügyfél igényeknek megfelelően folyamatosan növeli az egyes szolgáltatáscsomagokban elérhető adatmennyiséget. A Vodafone az internet generáció tagjainak, a 25 éven aluliaknak a You platformmal a csomagban foghoz képest havonta 2GB adatot ad, a családoknak pedig a Vodafone Family csomagokkal kínál egymás közötti díjmentes beszélgetést, üzenetküldést. A már a második előfizetéstől kedvezményesen igénybe vehető Vodafone Family a legkisebbeknek kínált Kid csomaggal egyedülálló módon azt is biztosítja, hogy a gyermekek akkor is bármikor elérhessék a szüleiket, ha a kártyájukra egyetlen forint sincs feltöltve.

Alexandre Froment Curtil hozzátette, hogy a Vodafone, ahogy eddig, úgy ezután is a továbbiakban is elkötelezetten dolgozik a fogyasztók számára mind kedvezőbb szolgáltatáscsomagok kialakításán.