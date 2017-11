Marketing régen és ma

forrás: Prím Online, 2017. november 6. 10:28

Az online marketing a siker kulcsa

A XXI. században a gazdasági kommunikáció alapja a megfelelően elkészített és megfelelően üzemeltetett weboldal. A technika fejlődésével ugyan nőttek az online marketing lehetőségek, de az emberek mégis nehezen szoknak át, pedig az internet marketing az a csodálatos jelenség, amely segítségével a vállalkozások akár milliókat is termelhetnek honlapjuk által egyik hónapról a másikra. Mégis sokan túlgondolják, félnek az ismeretlentől. Nem túl drága egy weboldal? Nem túl bonyolult üzemeltetni? Van értelme? Az NRC-TNS felmérése szerint amíg 2005-ben a felnőtt lakosságnak alig egynegyede használta az internetet, mára már a 18-64 évesek fele legalább hetente „online” van az interneten.

Ma már mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy figyelmen kívül hagyni az internet adta lehetőségeket egyenlő azzal, hogy kizárjuk magunkat a gazdasági élet jelentős részéből. Az internet egyaránt megkönnyíti a vevő és a kereskedő helyzetét is, hiszen könnyebben egymásra találnak, mint régen. Az üzleti világ marketing tevékenységei az elmúlt években szép lassan, de határozottan az off-line médiumokból átköltöztek az on-line világba, az internetre. Az interneten az elmúlt években realizált marketingköltések folyamatosan nőttek, és ma már senki sem engedheti meg magának, hogy marketingbüdzséjének egy nagy szeletét ne itt költse el.

Mivel ma már a versenyképesség súlyozott tényezője az internetes kommunikáció minősége is, nem elég, hogy legyen egy valamilyen honlapunk, hanem a digitális versenyképességet tekintve weboldalunknak az élbolyba kell tartoznia, ha jó eredményeket akarunk elérni.

Mit tehetünk még?

Egy weboldal létrehozásakor nincs garancia a látogatottságra, ezért van szükség online marketingre, weboldal optimalizálásra. A célközönség megtalálása elengedhetetlen, csak jól átgondolt reklámkampánnyal valósulhat meg. A közösségi oldalak megjelenésével elterjedt új marketing típus, amely a korábbi egyirányú kommunikáció helyett a kétirányú kommunikáció felhasználásán alapul.

Egyre több vállalkozás használja ma már a közösségi médiát is, hogy minél szélesebb körű online közösséget építsen, és a közösségi média lehetőségeit is beépítse marketing tevékenységébe. Bizonyos célcsoportok, bizonyos termékek és szolgáltatások esetén a sikerhez egyértelműen a közösségi médián keresztül vezet az út. A cégek a vásárlóik felé nem csak tartalmakat közvetítenek, de közvetlenül kapcsolatba is lépnek velük, amely közvetlenebbé teszi a kommunikációs folyamatot. Olyan tartalmak generálásán alapul, amely a közösségi oldalak felhasználói között terjednek megosztással. A közösségi média egyszerűen eljuttatható másokhoz, és akár nagyobb erőfeszítés nélkül, mások segítségével terjeszthetjük, amit szeretnénk. Magyarországon közel 5 millió magyar használ valamilyen közösségi oldalt, legtöbben a 25-44 korosztály közöttiek.

Mire használjuk leggyakrabban az internetet? Információszerzésre. Az embereknek biztonságérzetet ad az a lehetőség, ha előbb rákereshetnek az interneten arra, amire szükségük van. Egy nemrégiben közzétett médiakutatás szerint a webes jelenlét kötelező teendői közé tartozik a keresőoptimalizálás is, hiszen a legszebben megépített weboldal sem hoz hasznot az üzemeltetőjének, ha nincsenek az oldalon látogatók. És a látogatok megszerzésének az egyik leghatékonyabb módja, ha a keresőkben az adott weboldal a találati listák elején foglal helyet.

Az igazi probléma manapság inkább az, hogy hogyan kell az adott termékhez, szolgáltatáshoz a legalkalmasabb marketing eszköz portfóliót megtalálni, és az egyes marketing eszközöket a leghatékonyabban, a legkisebb költségből működtetni.

Forrás: Egyedihonlapkeszites.hu