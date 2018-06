Az állatok digitális élete: mit tudunk tenni, hogy biztonságban tudjuk házi kedvenceinket?

forrás: Prím Online, 2018. június 16. 08:57

A vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy minden ötödik kisállat tulajdonosa használ valamilyen digitális eszközt kedvenceik megfigyelésére, ezek közül majdnem minden második valóban veszélyezteti az állatokat vagy a gazdájukat.

Kép forrása: Kaspersky Lab

Május végén a Kaspersky Lab közzétette elemzését a kisállat nyomkövetők sebezhetőségéről, amely lehetővé teszi a támadók számára, hogy manipulálják a házikedvencek lokációját, vagy ellopják a tulajdonosok személyes adatait. Ennek kapcsán a kutatók úgy döntöttek, elemeznek minden modern technológiát és azokat a digitális készülékeket, amelyek a kisállattartással kapcsolatosak. A készülékek között találunk webkamerát; digitális játékokat; okostelefonokat és tableteket olyan játékokkal, amelyeket kis kedvenccel rendelkező felhasználóknak készítettek; étel- és vízadagolókat, és még sok egyebet.

Van azonban arra bármi garancia, hogy egy meghibásodott hőmérséklet-szabályozó nem melegíti túl a halak vizét, vagy az automata adagoló nem hagyja étlen a háziállatot? Az ilyen esetek kockázatot jelentenek az állatoknak, de a gazdáknak is. A vizsgálatok szerint a háziállatok számára fejlesztett digitális készülékek fele képes csatlakozni az internetre, ami sebezhetővé teszi a számítógépes támadásokkal szemben mind a készüléket, mind a felhasználókat. A megkérdezettek 14%-a számolt be arról, hogy a háziállatokhoz használt digitális eszközét feltörték. Ugyanakkor nemcsak a feltörés a gond, sokszor aggodalomra ad okot a készülék meghibásodása, hibás működése vagy teljes leállása. Ezek az esetek kockáztatták a kisállat életét (32%), egészségét (32%), érzelmi világát (23%), így az utóbbi a gazdiét is.

„A technológia megkönnyíti az életet nemcsak az emberek számára, hanem szőrös barátainknak is. A modern eszközökkel megvédhetjük kedvenceinket, gondoskodhatunk róluk, és biztosíthatjuk a kényelmüket. Ugyanakkor, mint minden digitális berendezés esetében, fontos tisztában lenni a kockázatokkal is: az eszközök leállhatnak és feltörhetőek. Az aggasztó következmények elkerülése érdekében célszerű néhány egyszerű biztonsági intézkedést végrehajtani, és nem árt felkészülni egy B tervekke, olyan esetekre, mint a készülékek meghibásodása, leállása vagy feltörése.” – mondta David Emm, a Kaspersky Lab fő biztonsági kutatója.

A Kaspersky Lab szakértői az alábbi egyszerű szabályok betartását javasolják a házikedvencek biztonsága érdekében: