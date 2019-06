A Decathlon és a Lumenet az Év Internetes Kereskedői 2019-ben

forrás: Prím Online, 2019. június 6. 14:17

A Mastercard által támogatott fődíjak mellett kategóriadíjakat is átadtak a szervezők. A kategóriadíj jelölői a Magyar Posta MPL kiscsomaglogisztikai üzletága, az eNET Internetkutató Kft, valamint a Reacty Digital Kft. A szervezők idén két új kategóriát is életre hívtak, logisztika és környezetvédelem témában. Nagyvállalati kategóriában a Legjobb logisztika díjat az Euronics, a Legjobb omnichannel és a Legjobb felhasználói élmény díjat a Decathlon kapta, a Legjobb környezetvédelmi díj kategóriában pedig a Tchibo jeleskedett. Kis- és középvállalati kategóriában a Legjobb logisztika és a Legjobb omnichannel díjat a Kockashop, a Legjobb felhasználói élmény díjat az eTáska kapta, a Legjobb környezetvédelmi díj kategóriában pedig a Dressa végzett első helyen.

Az Év Internetes Kereskedője Díj versenyben, amelynek legfőbb célja a hazai internetes kereskedelem népszerűsítése és az online vásárlás iránti bizalom kiépítése, minden olyan magyarországi bejegyzésű vállalkozás részt vehetett, amely online kiskereskedelmi tevékenységet folytat. Idén több mint 600 kis- és közép-, valamint nagyvállalat szerepelt a magyar internetezők által jelölt kereskedők között. A nyertesek kiválasztásában a vásárlók, valamint az e-kereskedelmi szakemberekből, szervezőkből és támogatókból összeálló szakmai zsűri is évről évre közreműködik. 2019-ben több mint 48 ezren érezték fontosnak, hogy beszavazzák kedvenceiket a második fordulóba, a magyar 18 év feletti internetezők csaknem 1%-a szavazott.

Piaci szinten is jól teljesítettek a tavalyi évben az e-kereskedők: 23%-kal tudták növelni az online kiskereskedelem forgalmát. Az eNET Internetkutató Kft. számai alapján 5 év alatt 2,5-szeresére nőtt a hazai online kiskereskedelmi piac. Míg 2014-ben csupán 273 milliárd forint volt a webáruházak belföldi online nettó forgalma, a tavalyi évben elérte a 669 milliárd forintot.

Az Év Internetes Kereskedője Díj 2019 főtámogatója a Mastercard. Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója elmondta: „Az innovatív piaci szemléletre most különösen nagy szükség lesz, hiszen örömmel látjuk, hogy az internetes vásárlás hazánkban is folyamatosan bővül. Ősztől kötelezővé válik az erős ügyfélhitelesítés, ès ez nagy kihívást jelent a szereplők számára. Szeptembertől fokozott védelem mellett kell majd biztosítani a megfelelő ügyfélélményt. Az új megoldásokat, az innovációt mindig is az új igények ösztönözték, ezért fontos hogy a fogyasztói elvárásokat a kereskedők időben felismerjék és reagáljanak is rá. Az Év Internetes Kereskedője verseny felületet biztosít a vevők számára az értékeléshez, és külön öröm számunkra, hogy ilyen sokan éltek a lehetőséggel, így hozzájárulva a hazai e-kereskedelem további fejlődéséhez"

A Díjban idén először vett részt kiemelt támogatóként és a logisztika kategóriadíj jelölőjeként a Magyar Posta Zrt. Ráczné Hegedűs Klára, a társaság vállalati értékesítési igazgatója a „Legjobb logisztika” díj nagyvállalati kategóriájának győzteséről azt mondta: „Az euronics.hu logisztikai fejlesztéseinek eredményességét kiválóan tükrözi az online portál 2018. év végén nyújtott teljesítménye, a magas rendelésszámai, a rövid idő alatt teljesített megrendelések, ez a díj nem is kerülhetett volna jobb kezekbe. Ugyanezen díj kkv kategóriájának nyertese, a kockashop.hu a raktári folyamatokat gyorsító intézkedései, valamint a szállítmányozás területén bevezetett új szolgáltatásai miatt érdemelte ki a Legjobb Logisztika díjat. Nem véletlen, hogy a webshop egyre nagyobb népszerűségnek örvend a vásárlók körében.” A vállalat értékesítési igazgatója ezúton is gratulál minden díjazottnak.

Kabarcz Balázs, a Decathlon kereskedelmi igazgatója a nagyvállalati díj nyerteseként kiemelte: „Nagy örömmel és büszkeséggel vettük át a díjat. Jóleső a sok munka elismerése, ugyanakkor úgy érezzük, hogy még csak az út elején járunk és folyamatosan azon dolgozunk, hogy a kiszolgálás minősége minden csatornánkon kimagasló legyen.”

Zabari István, a Lumenet ügyvezetője a kkv díj nyerteseként hozzátette: „Amikor harmadszor nyeri el céged az e-kereskedelem legrangosabb szakmai díját, már te is elhiszed. Elhiszed, érdemes prémium világítástechnikai termékeket és a lehető legjobb kiszolgálást nyújtani vásárlóidnak bármi áron: olyat, amit te is elvárnál, ha online vásárolsz. Ez a gondolkodásmód a mozgatórugója a Lumenet prémium világítástechnikai webáruháznak. A díj ismételt visszaigazolása annak, hogy érdemes a vásárló fejével nézni a cégedre.”