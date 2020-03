Az Orange és a SES új korszakot nyit a műholdas kapcsolatok innovációjában

forrás: Prím Online, 2020. március 2. 14:46

Az Orange a világ egyik legnagyobb, több szolgáltatást is biztosító telekommunikációs szolgáltatójaként 18 afrikai országban van jelen, és most a világ első telekommunikációs szolgáltatója lesz, amely alkalmazza a forradalmi O3b mPOWER rendszert, a SES következő generációs, közepes magasságú pályát (MEO) használó műholdas rendszerét, hogy a Közép-afrikai köztársaságból kiindulva exponenciálisan növelje a lakosságnak és a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásait.

Az O3b mPOWER a világ egyetlen, teljes mértékben finanszírozott, fejlesztés alatt álló, nem geostacionárius pályájú (NGSO) szélessávú rendszere. A földtől 8 000 kilométerre elhelyezkedő rendszer alacsony késleltetésű, nagy átviteli sebességű megoldásokat szolgál majd ki, amelyeket tökéletesen hozzá lehet illeszteni a meglévő földi hálózatokhoz. Az O3b mPOWER 2022-es üzembe helyezését követően a rendszer többterabites átviteli sebességet tud majd biztosítani, amivel a Föld bármely pontján a digitális átalakulás és a felhőhasználat motorjává válhat.

A rendkívül rugalmas O3b mPOWER rendszer ultra nagy kapacitású, alacsony késleltetésű és nagy teljesítményű MEO műholdakkal működik és akár 5000, teljes mértékben formálható és irányítható nyalábot nyújt, amelyeket az ügyfelek igényei szerint valós időben lehet alakítani. A rendszer kialakítása ideális a belföldi mobilátvitelhez és az egyszerre történő IP trönkölésre.

Az Orange már 2017 óta ügyfele a SES jelenlegi generációjú O3b MEO rendszere által nyújtott szolgáltatásoknak, és az elsők között alkalmazza az új technológiát. Az Orange nagy kiterjedésű afrikai és közel-keleti jelenlétéből következően a SES stratégiai partnere és a kontinens számos országában rendelkezik műholdas szolgáltatással. Az O3b mPOWER segítségével az Orange jelentősen növelni tudja az alacsony késleltetésű, MEO-alapú szolgáltatásait, amivel képes támogatni a folyamatosan növekvő ügyfélbázis, az új digitális alkalmazások és pénzügyi szolgáltatások által kiváltott növekedést a sávszélesség-keresletben. A forradalmi rendszer lehetővé teszi, hogy az Orange nagy kapacitású szélessávot és problémamentes csatlakoztathatóságot kínáljon nagyobb földrajzi lefedettség mellett.

Ráadásul az Orange a Közép-afrikai Köztársaságban a világ egyetlen több keringési pályás hálózatát veszi majd igénybe a SES MEO és GEO (geostacionárius pályájú) műholdjainak közreműködésével, hogy összekapcsolja és aggregálja az ország különböző bázisállomásairól érkező 2G/3G forgalmat a Bangui fővárosban lévő főhálózattal. A szolgáltató így egy forrásból tudja megoldani a mobilátvitelt és az alap IP átvitelt, amellett, hogy folyamatos átjárást kap a MEO és GEO szolgáltatások között.

„Nagyon izgalmas számunkra, hogy a SES partnerei és úttörők lehetünk ebben az innovációban, és hogy a Közép-afrikai Köztársaság legtávolabbi helyein is kiváló minőségű kommunikációs csatlakozást tudunk biztosítani. Ez a régóta fennálló partnerség tökéletes összhangban áll a küldetésünkkel, hogy olyan intelligensebb és nyitottabb hálózatokat építsünk, amelyekkel áthidalható a digitális szakadék Afrikában, és növelhető a hálózatunk sebessége és földrajzi lefedettsége,” - nyilatkozta Jean-Luc Vuillemin az Orange nemzetközi hálózati infrastruktúrákért és szolgáltatásokért felelős elnökhelyettese.

„Ez az új megállapodás a két vállalat és az egész iparág számára is fontos mérföldkövet jelent. Az innovatív O3b mPOWER rendszerrel az Orange és a SES forradalmasítani fogja a telekommunikációs piacot és a hálózatok bővítését és fejlesztését,” - hangsúlyozta JP Hemingway a SES Networks vezérigazgatója. „Más földi infrastruktúrával együttműködve az O3b mPOWER képes széles körű telekommunikációs igényeket is kiszolgálni, beleértve a mobilátvitelt és a nagy teljesítményű felhőkapcsolatot, és így kulcsfontosságú szerepet tölt be a távoli és nem megfelelően ellátott régiók lehető leggazdaságosabb csatlakoztatásában.”