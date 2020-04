A veszélyhelyzet alatt is bekapcsolja az E.ON a háztartási napelemrendszereket

forrás: Prím Online, 2020. április 3. 16:37

Az E.ON mindent elkövet annak érdekében, hogy hozzájáruljon a koronavírus terjedésének megelőzésére tett kormányzati lépésekhez és lassítsa a járványhelyzetet. A vállalat célja, hogy ügyfelei, munkatársai, partnerei és hozzátartozóik egészségét megóvja, ugyanakkor szolgáltatásai biztonságát garantálja a kihirdetett veszélyhelyzet idején is. Ezért eddig számos óvintézkedést hozott a vállalat egyebek mellett ideiglenesen felfüggesztette a háztartási méretű kiserőművek hálózatra kapcsolását a megfelelő biztonsági óvintézkedések kidolgozásáig. Ezen biztonsági óvintézkedések bevezetését követően természetesen április 6-tól a szolgáltatás újra elérhető lesz.

A háztartási méretű kiserőművek, azaz például a családi házak tetejére telepített napelemrendszerek bekapcsolásánál új szigorú biztonsági szabályokat alkalmaznak majd az E.ON-nál. A munkákat a szakemberek védőfelszerelésben, az ügyfelek és a szerelők között biztonságos távolságot tartva, a szerződések, dokumentumok személyes aláírását elkerülve végzik majd el. A bekapcsoláshoz a mérőórák cseréje szükséges, ezt a biztonsági előírások miatt akkor tudják megtenni a kollégák, ha a fogyasztásmérő a lakott ingatlanon kívül található. Az épületen belül vagy zárt térben található invertert pedig a bekapcsolást végző szerelő átmenetileg az előzetesen beküldött fénykép alapján fogja ellenőrizni.

Az E.ON, illetve a telepítési munkákat végző partner vállalkozások a következő időszakban minden érintett ügyfelet megkeresnek és egyeztetik a további teendőket.

Az E.ON a veszélyhelyzet kihirdetése óta már korábban döntött arról, hogy egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolja ki tartós számlatartozás miatt az áramot, emellett segítséget nyújt abban, hogy az előrefizetős mérővel rendelkező védendő fogyasztók számára veszélyhelyzet idején is biztosított legyen az áramellátás. A vállalat több halasztható tevékenységet, köztük a fogyasztásmérők leolvasását is leállította és tervezett munkáit átszervezte annak érdekében, hogy támogassa a koronavírus terjedésének megakadályozására tett országos intézkedéseket. A személyes ügyfélszolgálati irodák működését ideglenesen felfüggesztette, az ügyfelek a vállalat digitális csatornáin intézhetik ügyeiket, illetve számukra videós ügyfélszolgálat is indult.

Az E.ON szerelői, mérnökei és hálózati szakemberei továbbra is mindent meg fognak tenni a rendkívüli helyzetben az áramszolgáltatás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében és az ügyfelek biztonságos ellátásáért, kényelméért.