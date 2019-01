A Razer bemutatja új, valentin-napi Quartz Pink Edition termékcsaládját

forrás: Prím Online, 2019. január 30. 11:34

A termékcsaládba az alábbi eszközök tartoznak:

Razer Basilisk egér

Razer Goliathus Extended Chroma egérpad

Razer Huntsman billentyűzet

Razer Kraken fejhallgató

Razer Raiju Tournament Edition kontroller a PS4-hez

Razer Seiren X mikrofon

Razer Base Station Chroma fejhallgató állvány

Quartz tok a Razer Phone 2 telefonhoz

A Razer Quartz Pink színárnyalata először 2018-ban mutatkozott be, a világ játékosainak, streamereinek és influenszereinek legnagyobb örömére. Az eleinte mindössze 4 perifériából álló termékcsalád jelentette a „rózsaszín jelenség” kezdetét.

A Quartz eszközöket kereső rajongók bátor színválasztásokkal kezdték frissíteni konfigurációikat - a teljesítményt rózsaszínben kiegyensúlyozva. Mi pedig figyeltünk igényeikre. A játékosok az idén rendelkezésre álló, több mint dupla mennyiségű felszereléssel élvezhetik az új sorozatot, amely lehetővé teszi számukra, hogy még jobban - és stílusosan - tűnjenek ki a tömegből.

„A rajongóink azt mondták, hogy nem tudnak betelni a Quartz Pink kiadásainkkal.” - nyilatkozta a Razer társalapítója és vezérigazgatója, Min-Liang Tan. „Hallgattunk rájuk, és legújabb gamer felszereléseinket is lenyűgöző rózsaszínbe öltöztettük, hogy ezzel mind a teljesítmény, mind a megjelenés terén tisztességtelen előnyökhöz juthass.”

Fedezd fel a teljes Quartz családot az alábbi címen: https://www.razer.com/quartz

Razer Basilisk - Quartz Edition (69,99 €)

A Razer Basilisk olyan funkciókkal rendelkezik, mint a leszerelhető, többfunkciós „DPI-kuplung” gomb, vagy az egérgörgő ellenállásának beállítására szolgáló tárcsa, így dinamikus választási lehetőségeket kínál a teljesítményed növelésére és a játékélmény továbbfejlesztésére.

Razer Goliathus Extended Chroma - Quartz Edition (59,99 €)

A legnépszerűbb, Razer Chroma támogatású, puha egérpadunk - készen áll arra, hogy minden győzelmet széles színskálában világítson meg. Villanyozd fel játékodat élénk ragyogással, miközben kihasználod a Razer Goliathus Chroma nyújtotta gyorsaságot és pontosságot.

Razer Kraken - Quartz Edition (79,99 €)

A harmadik generációs Razer Kraken a legjobb vezetékes fejhallgató a kompetitív játékosok számára. Hatalmas, 50 mm-es hangszórói erőteljes és tiszta hangzást biztosítanak. Hosszan tartó kényelemre tervezve, hűtőzselével töltött fülpárnákkal. A visszahúzható mikrofon biztosítja, hogy parancsaid mindig tisztán hallhatóak legyenek.

Razer Raiju Tournament Edition - Quartz Edition (149,99 €)

A Razer Raiju Tournament Edition az első teljesen moduláris, vezeték nélküli PlayStation4-es kontroller, amely mobil konfigurációs alkalmazással rendelkezik, így lehetőség nyílik a többfunkciós gombok kiosztásának átállítására, illetve a kapcsolók érzékenységének módosítására. A Mecha-Tactile akciógombok puhán párnázott tapintást, valamint jól érezhető visszajelzést biztosítanak. A Raiju Tournament Edition teljes irányítást ad kezedbe a 4 szabadon konfigurálható, többfunkciós gombbal, valamint a a gyorstüzelést elősegítő Hair Trigger (ravaszgyorsító) móddal.

Razer Seiren X - Quartz Edition (109,99 €)

A streamerek krémje által tervezett és tesztelt Razer Seiren X Quartz mikrofon garantálja, hogy a lehető legerősebb módon válj hallhatóvá. A legjobb mikrofon-technológiával a háta mögött az eszköz az első lépés az élő közvetítés új műsorszórási magaslatokra emelésében.

Razer Base Station Chroma - Quartz Edition (74,99 €)

A Razer Base Station Chroma bázisállomás egy többfunkciós fejhallgató állvány, amely egy 3 portos USB 3.0 hubot kapott a maximális hatékonyság érdekében. Emellett Razer Chroma háttérvilágítással is rendelkezik, így téve teljessé a Chroma gamer konfigurációkat.

Razer Huntsman - Quartz Edition (159,99 €)

Az Opto-Mechanical kapcsolókkal és a Razer Chroma háttérvilágítású billentyűkkel a Razer Huntsman a Razer billentyűzet-sorozatának leggyorsabb működtetését biztosítja. A Razer Opto-Mechanical kapcsolói optikai technológiát használnak - infravörös fénysugarat az egyes kapcsolókon belül - hogy pontosan érzékeljék a gombok lenyomásával járó működtetést. Soha nem tapasztaltál még ilyen sebességet.

Bejelentésre került a Razer Blade Stealth 13 Quartz Pink laptop (USD 1599,99) is, amely az Amerikai Egyesült Államokban, Kínában, és Kanadában kerül forgalomba (további részletek a https://www.razer.com/gaming-laptops/razer-blade-stealth címen), valamint az új Quartz Case for Razer Phone 2 (24,99 USD / 29,99 €) telefontok is.