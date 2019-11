Az ABB energiatároló rendszereket gyártó, modern üzemet avatott fel Badenben

forrás: Prím Online, 2019. november 11. 18:55

Az ABB ügyfelek, politikusok és médiaképviselők részvételével megtartott avatóünnepségen, a svájci Badenben hivatalosan is megnyitotta új üzemét, amely mobilitási alkalmazásokhoz gyárt majd energiatároló rendszereket. Az energiatároló rendszereket vasúti járművekbe, e-buszokba/trolibuszokba és elektromos hajtású tehergépkocsikba építik be. Az új létesítmény fontos beruházásnak számít a gyártás helyszínéül szolgáló Svájcban, és többletértéket kínál a hazai és a külföldi mobilitási alkalmazások számára is.

Az ABB-hez már be is futottak a különböző országokban működő gépjárműgyártók energiatároló rendszerekre szóló megrendelései. Ezeket a rendszereket – egyéb alkalmazások mellett – svájci városok, például Zürich, Lausanne és Fribourg új trolibuszaiban alkalmazzák majd.

Az energiatároló rendszerek a jövő fenntartható közlekedése számára kulcsfontosságú technológiák, és fontos szerepet játszanak a közúti és a vasúti közlekedés villamosítása és széndioxid kibocsátásának csökkentése terén is. A hatékony energiatároló egységek alapvető fontosságúak az elektromos hajtású buszok és tehergépkocsik üzemelésében, és lehetővé teszik például a visszatáplált fékezési energia tárolását. Az energiatároló rendszerek növelik a trolibuszok üzemeltetésének rugalmasságát is, mivel e technológiának köszönhetően ezek a járművek felsővezetékek nélkül is nagyobb távolságokat képesek megtenni.

Svájctól eltérően, Európa sok országában még számos nem villamosított vasútvonal található. Az energiatároló rendszerek integrálása lehetővé teszi, hogy a dízelvontatású szerelvényeket dízel-hibrid járművekké alakítsák át, s ezáltal 30%-kal csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátást, illetve a fékezési energia visszatáplálásával jelentős energiamegtakarítást érjenek el. Az energiatároló rendszerek számos olyan megoldást kínálnak az áru- és személyszállítók számára, amelyekkel a járműflottájukat a fenntartható közlekedési követelmények szerint korszerűsíthetik.

„Az energiatároló rendszerek gyártóüzeme itt, Badenben csak megerősíti technológiai és piaci vezető szerepünket a fenntartható mobilitás területén. A megoldásainkkal e területen már több mint 100 éve az élen járunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egyetlen forrásból kínáljuk a teljes hajtásláncot, beleértve az energiatároló megoldásokat a vasúti, az e-busz/trolibusz- és az e-teherautó-alkalmazásokhoz” – nyilatkozta Robert Itschner, az ABB Switzerland vezérigazgatója, és a Hajtások üzletág helyi részlegének vezetője.

A gyártás során az akkumulátorcellákat szabványosított akkumulátormodulokban szerelik össze, amelyeket az adott alkalmazás igényei szerint konfigurált energiatárló rendszerekbe építenek be. A legkorszerűbb lítiumion-technológiára épülő, magas energiasűrűséggel és kiváló fajlagos teljesítménnyel rendelkező termékek még magas terhelési szintek mellett is hosszú hasznos élettartamot garantálnak. Konstrukciójuknak köszönhetően ezek a rendszerek biztonságosak és rendkívül energiahatékonyak.

A gyártási folyamatban két ABB robot alkalmazása biztosítja a magas szintű biztonsági és minőségi követelmények teljesítését. Az egyik robot az akkumulátorcellákat a modulházba helyezi, míg a másik nagypontosságú lézeres hegesztési eljárással összehegeszti azokat. A gyártási folyamat összes adatát digitálisan és folyamatosan rögzítik.

Az ABB sokéves tapasztalattal rendelkezik az alkalmazások széles területén, többek között az energetikai hálózatokban és a napenergia-rendszerekben alkalmazott energiatárolási rendszerek gyártása és fejlesztése terén. Több olyan ok is volt, amely amellett szólt, hogy az új üzemet Badenben építsék fel: ezek között szerepelt, hogy Baden közel van a Turgiban található vontatási átalakítókat gyártó üzemhez (ABB Center of Excellence for Traction Converters), illetve az ABB Dättwilben lévő kutatóközpontjához is.

Az alábbi videón a gyártási folyamatban két ABB robot látható. Az egyik robot az akkumulátorcellákat a modulházba helyezi, míg a másik nagypontosságú lézeres hegesztési eljárással összehegeszti azokat. A gyártási folyamat összes adatát digitálisan és folyamatosan rögzítik: