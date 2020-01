Környezetbarát funkcióval érkezik az új Philips monitor

forrás: Prím Online, 2020. január 15. 13:22

Philips 243B9

Egyszerű csatlakoztathatóság

Az egyszerűséget és a használati kényelmet előtérbe helyező Philips 243B9 az áramellátást is biztosító USB-C dokkoló révén nagy sebességet és rugalmasságot nyújt. Mindössze egyetlen vékony, reverzibilis csatlakozóval a felhasználók tölthetik kompatibilis laptopjukat, nagyfelbontású videókat nézhetnek, és szuper sebességen végezhetnek adatátvitelt. Ez a monitor HDMI-ready is egyben, ami azt jelenti, hogy a felhasználók az AV forrásokból, például DVD lejátszókból, videokamerákból, és asztali számítógépebtől érkező egyetlen kábellel élvezhetik a kiváló minőségű digitális videó és audio adatátvitelt.

Kényelem és élvezet

A Philips 243B9 számos olyan technológiával rendelkezik, amely maximális képminőséget nyújt a szemek megkímélésének figyelembe vételével. Az IPS technológia extra széles betekintési szögekről és kristálytiszta, ragyogó képekről gondoskodik, míg a Full HD felbontás nagyobb részletgazdagságot és élességet kínál. A LowBlue módnak köszönhetően a termelékenység nem okozza a szem elfáradását. A Philips 243B9 beállítható SmartErgo Base lábazattal rendelkezik, amely ergonomikus kényelmet és beépített kábelkezelési funkciót is kínál.

Környezetbarát termelékenység

A kényelem, a teljesítmény és a rugalmasság mellett a Philips 243B9 energiatakarékos is egyben, valamint számos környezetvédelmi normának is megfelel, rendelkezik többek között EnergyStar 7.0, a TCO Edge, és a RoHS tanúsítványokkal. A beépített Power Sensor automatikusan észleli a felhasználó jelenlétét és a hosszabb monitor élettartam, valamint az akár 80%-ot is elérő energia megtakarítás érdekében ennek megfelelően beállítja a monitor fényerejét, míg a Zero Power Switch kapcsoló nulla energiafogyasztásról gondoskodik és tovább csökkenti a monitor karbon lábnyomát. A PVC/BFR-mentes készülékházzal rendelkező, valamint a higanyt és ólmot teljesen mellőző technológiát alkalmazó

Philips 243B9 85%-ban újrahasznosított műanyagból készült és csomagolóanyaga 100%-ban újrahasznosítható.

Az intelligens, rugalmas és fenntartható Philips 243B9 monitor 2020 januártól lesz megvásárolható 219 € ajánlott fogyasztói áron.