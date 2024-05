K&H: Kate tiszta nyereség

forrás: Prím Online, 2024. május 5. 11:59

Tavasztól a kis- és középvállalkozásokat is segíti Kate, a K&H digitális pénzügyi asszisztense. A mesterséges intelligencia-alapú megoldás egyetlenként az országban hangalapú utasításokat is megért és végrehajt, egyben felveszi a versenyt a legfejlett technológiákkal.

Hála a digitális megoldásoknak, az utóbbi években jelentősen egyszerűsödött a kkv-k adminisztrációja. Ilyenek a bankszámlával összekapcsolható online számlázók, amelyekkel már automatikusan történik a beérkező utalások és a számlák párosítása, a mobiltelefont bankkártyaelfogadó terminállá formáló softPOS megoldás, vagy az online számlanyitás és az e-posta.

A digitális megoldásokban rejlő lehetőségeket a K&H több mint 115 ezer kis- és középvállalkozói ügyfele is látja: szinte mindegyikük rendelkezik valamilyen elektronikus csatornával, amelyet döntő többségük napi rendszerességgel használ is. A kimenő utalások közel 99 százalékát elektronikus úton hajtják végre, a mobilbankot pedig már 68 ezren használják közülük, főként átutalásra, a számlatranzakciós történet ellenőrzésére és a kártyalimitek átállítására.

Újabb mérföldkő a digitalizációban

A kkv-knak immár saját virtuális pénzügyi asszisztensük is lehet, ráadásul ingyen. Kate, a K&H mesterséges intelligencia-alapú digitális pénzügyi asszisztense tavasztól ugyanis elérhető a kkv-ügyfelek számára is. A K&H 2022-ben elsőként a lakossági ügyfeleknek tette elérhetővé az új technológiát. 2023 őszére pedig Kate-nek (és fejlesztőinek) sikerült eljutniuk arra a szintre, hogy a digitális pénzügyi asszisztens már beszédhanggal adott átutalásokat is végrehajt. Ez a megoldás rendkívüli mértékben megkönnyíti és felgyorsítja a bankolást. Nincs szükség a funkciók közötti keresgélésre, elegendő megkérni Kate-et, hogy rögzítsen be egy utalást, vagy mutassa meg a PIN-kódot, esetleg állítsa be a bankkártyához tartozó készpénzfelvételi limitet, vagy szükség esetén tiltsa le a bankkártyát. Miután Kate rögzítette az ügyfél kérését, már csak a megszokott módon jóvá kell hagyni a megbízásokat. A K&H-nak azoknak az ügyfelei, akik lakossági számlájuk kapcsán már találkoztak Kate-tel, vállalkozói profiljukban ugyanúgy számíthatnak Kate segítségére mint, ahogy azt megszokták már a lakossági ügyek intézésekor.

Kate a nemzetközi piacon is a legkorszerűbb technológiák közé tartozik: van személyisége, rögtön a nyitóoldalon elérhető, nem csak végrehajtja az utasításokat, de szükség esetén végig is vezeti az ügyfelet a folyamaton. Személyre szabott üzeneteket is tud küldeni, valamint szabadszavas megfogalmazásokat is lehetővé tesz és megért.

A K&H tavasztól fokozatosan elérhetővé teszi Kate, a digitális pénzügyi asszisztens szolgáltatásait valamennyi, mobilbanki applikációval rendelkező vállalkozói ügyfele számára is. Ezzel lehetővé válik, hogy a kkv-tulajdonos a lehető legkönnyebben kezelje pénzügyeit, idejét és energiáját pedig elsősorban vállalkozása fejlesztésére tudja összepontosítani.