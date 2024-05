Ipari hulladékáramból kulcsfontosságú ipari nyersanyag

forrás: Prím Online, 2024. május 24. 11:36

A cink-oxid (ZnO) kulcsfontosságú nyersanyag az európai ipar növekedése szempontjából. A világszerte előállított ZnO több mint felét a gumi és gumiabroncsok gyártásához használják fel, miközben számos más ágazat sem képes helyettesíteni a cink-oxidot a gyártási folyamataiban. Európa számára komoly kihívást jelent a cink-oxid behozataltól való nagyfokú függőség. Évente több mint 70 000 tonna ilyen anyagot – az európai kereslet 38 %-át - importálnak az EU-ba, főként Kínából, Indiából, Dél-Koreából, Japánból és Tajvanról, valamint az Egyesült Államokból és Kanadából. Ezzel egyidőben mind a vegyipar, mind a kohászat melléktermékeiben és hulladékáramaiban jelentős ZnO-tartalékok maradnak kihasználatlanul. Becslések szerint az alternatív források – beleértve a helyi ipari hulladékokat is – akár évi 18 millió tonna ZnO-t is biztosíthatnának a kontinens piacai számára.

„A Catalyco valódi megoldásokat kínál a körforgásos gazdaság növekedésének támogatására. Technológiáink lehetővé teszik a cink visszanyerését a hulladékáramokból, aminek köszönhetően ez a fontos nyersanyag nemcsak gazdaságilag hatékony, hanem fenntartható és környezetbarát módon is előállítható. Az általunk kifejlesztett megoldások lehetővé teszik a kloridok, a nitrátok, a szulfátok és a krómszennyezés radikális csökkentését a gyártási folyamatokban. A ZnO mellett technológiánk a réz-, nikkel- és kobalt-oxidok visszanyerését is lehetővé teszi. Mindezek mellett az európai ipar külső beszállítóktól való függőségének csökkentése is legalább ilyen fontos.“ – nyilatkozta Reinis Spunde, a Catalyco vezérigazgatója.

A ZnO-piac értéke 2025-re eléri az évi 5,2 milliárd eurót, ugyanakkor a vállalat alappillérének számító aktív ZnO iránti igény is kétszeres sebességgel nő és éves szinten várhatóan 1,4 milliárd euró értékben kereskednek majd vele.

„A Catalyco a vegyiparban tevékenykedik, amelynek átalakítása kulcsfontosságú az EU 2050-ig megvalósítandó, klímasemlegességre irányuló stratégiájának sikere érdekében. A vállalat által kínált technológiákra már felfigyelt számos globális szereplő, akik nemcsak a fenntartható cink-oxid-gyártásban rejlő lehetőségeket értékelték nagyra, hanem azt is, hogy az európai piacokról stabil és kiszámítható módon állhat rendelkezésre ez a nyersanyag“ – fejtette ki Marcin Wasilewski, az EIT InnoEnergy közép-európai vezérigazgatója.

A zöld energia és a tiszta technológiák vezető európai befektetőjeként az EIT InnoEnergy a dekarbonizáció, az újraiparosítás és az energiabiztonság területén szükséges technológiák, know-how és finanszírozás biztosításában érdekelt. A vállalat többek között a megújuló energia, az akkumulátorok és az energiatárolás, a fenntartható közlekedés, a tiszta széntechnológiák, a zöld hidrogén, az intelligens hálózatok, a fémek újrahasznosítása és az alacsony kibocsátású műtrágyák terén keres befektetési lehetőségeket. Az InnoEnergy portfóliójába jelenleg több mint 200 vállalat tartozik Európa-szerte, amelyek eddig közel 10 milliárd eurót szereztek zöld befektetésekre.