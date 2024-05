A fejletlen töltési infrastruktúra lassítja az autóipar elektromos átállását

forrás: Prím Online, 2024. május 28. 20:16

– Izgalmas időszakon van túl a hazai autóipar, és így a MAGE vállalatok is. Hogyan értékeli az autóipar helyzetének alakulását és az elmúlt elnökségi évet és annak eredményei?

– A tavalyi év relatív sikeres volt az autóipar számára. Globálisan, Európában és Magyarországon is növekedtek az eladások. Magyarországon 505 ezer személyautót gyártottak az OEM-ek, ami 11,6 százalékkal meghaladta a 2022-es évet. Ez természetesen annak is köszönhető, hogy a COVID-járvány, az alkatrészellátási zavarok, és az energiaválság után a piac kiegyensúlyozottabbá vált. Az idei év kezdete izgalmasan alakult. Úgy látjuk, hogy a gyártási darabszámokban jelenleg növekedés nem várható, a tavalyi megrendeléseket tervezzük erre az évre is. Ugyanakkor az EU előírások miatt hatalmas kihívások előtt állnak a járműgyártók. 2025-től 15 százalékkal kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátását a vállalatoknak flotta szinten, 2030-tól pedig már 55 százalékkal. Ezen célok eléréséhez az kell, hogy nagy mértékben tudja növelni az autóipar a tisztán elektromos autók értékesítését.





2024 első negyedévében az elektromos járművek eladási eredményei ugyanakkor intő jeleket hordoznak: az elmúlt év második félévében az összeladásoknak 16 százalékát tették ki az elektromos autók, míg ez év első negyedévében ez az arány csak 12 százalék. Tehát számottevő visszaesést eredményezett az időszak, miközben nemcsak darabszámban, hanem arányokban is növekedést kellene látnunk. A szén-dioxid-kibocsátási célok eléréséhez 2025-re bőven 20 százalék fölött kellene lennie az elektromos jármű eladásoknak. A növekedési arány megtorpanásában, részben szerepet játszhat az is, hogy az a vásárlói kör, amely környezetvédelmi elkötelezettség vagy más okokból elektromos járművet akart vásárolni, már megtette, ugyanakkor a hagyományosan belső égésű motorral hajtott járművekhez szokott vásárlók nagy része még nem döntöttek a váltásról. Pillanatnyilag az árban kedvezőbb hibrid járműveket preferálják többségében a vásárlók, ami jó kompromisszumnak tűnik számukra környezetvédelmi szempontból is. Az elkövetkező időszak fontos feladata, hogy meggyőzzük a vásárlókat az elektromobilitásra való átállásra. Ebben, az autóipar mellett, komoly felelőssége van a kormányzatoknak és politikusoknak is – az európai autóipar törekszik a jó minőségű, elérhető árú elektromos autók gyártására, de a vásárlók meggyőzőséhez gondoskodni kell a megfelelő töltési infrastruktúra kiépítéséről is.

Krisztián Róbert, a MAGE elnöke

– Sikeres évet zárt a MAGE. Hogyan alakul a taglétszáma?

– A közgyűlésen bemutatott adatok szerint 2023-ban már 73 taggal rendelkezik a MAGE, ebből 62 rendes tag, 11 pártoló tag. A MAGE tagvállalatai felelnek a magyar gépjármű-export 93, az összes hazai járműipari beruházás 80, a teljes hazai gépjárműipari termelés 90 és az összes hazai autóipari K+F+I beruházás 90 százalékáért.

– Változott a MAGE és az Európai Autógyártók Szövetségének együttműködése az iparági átalakulás miatt?

– Az elmúlt évben a MAGE intenzívebben tartotta a kapcsolatot az Európai Autógyártók Szövetségével (ACEA). Ma már az európai szövetség is látja, hogy az autóipari vállalatok dekarbonizációs elkötelezettsége mellett, minden tagországi szövetségnek lobbiznia kell, hogy kormányaik támogassák az átállást segítő feltételek biztosítását az EU-ban. Szükség van egy európai szintű egységes töltési infrastruktúra kiépítésére. A MAGE folyamatosan egyeztet az ACEA-val és a magyar kormányzattal, így próbálja kialakítani az átmenethez szükséges feltételeket a hazai autóipari szereplők számára.

– A hazai akkumulátorgyártás mit jelent a magyar autóipar számára? A logisztikai közelség esetleg helyi kapcsolatok jelenthetnek bármilyen előnyt a versenyben?

– Azt mindenki támogatja, hogy környezettudatosabb legyen az életünk, csökkenjen a közlekedésben a szén-dioxid kibocsátás, és úgy néz ki, hogy ezt a közlekedésben az elektromos autókkal lehet megoldani. Az elektromos autókba viszont kell akkumulátor. Szükséges az autós közlekedés zöldítéséhez az akkumulátor. Ma már otthon is csak úgy hatékony és abban az esetben jár állami támogatás a napelemek felszerelésére, ha van akkumulátor hozzá. Ezeket az akkumulátorokat le kell gyártani. A kulcs az, hogy ezek az akkugyárak megfeleljenek az előírásoknak, egészen szigorú környezetvédelmi szabályok léteznek Európában. A hatóságok feladata ezek betartatása. Akkor tudunk zöldülni, ha van akkumulátor. A magyar autóipar számára egyértelműen előnyt jelent a nagy súlyú akkumulátorok tetemes logisztikai költségeinek csökkentése. Ezen felül, környezeti terhelés szempontjából a közeli akkumulátorgyártás kisebb környezeti lábnyomot eredményez, mint ha a Kínában gyártott akkumulátorokat hajókkal Európába szállítjuk. Az, hogy milyen akkumulátorok kerülnek a Magyarországon gyártott elektromos járművekbe, ma még a hazai OEM-ek nemzetközi központjaiban dől el, de a döntésben fontos tényező a logisztikai távolság.

– A magyar gyártókat erősen érinti az elektromos hajtás fejlődése miatti átállás. Hogyan tud a MAGE segíteni a magyar tulajdonú vállalatoknak, hogy képesek legyenek megfelelni a nagyon gyors átállásnak?

– Nagy szerepe van ebben a Szakmai Fórumaink tevékenységének. Ezekben pontosan az autóipart érintő kihívások, azokhoz való alkalmazkodás témáit tárgyalják meg a résztvevők és jó gyakorlatokat (best practice) osztunk meg egymással. A multinacionális vállalatok szakemberei megosztják tapasztalataikat a magyar vállalkozások vezetőivel, így aki aktívan részt vesz a fórumok munkájában, az megfelelő információkat kap a fejlődési irányokról, megfelelési követelményekről.

– A MAGE korábban jelezte már javaslatait a kormányzat és az oktatási intézmények felé a munkaerő tudásminőségének javítása érdekében. Sikerült ezen a területen előre haladni?

– A szakiskolák és a duális képzés irányában jól mozdult az oktatás. A tagvállalatok nagy része vállal duális képzést különféle szinteken. Mindent meg kell tennünk, hogy vonzóvá tegyük az autóipari munkát a fiatalok számára, a versenyképes munkaerő megtartása érdekében. Egyértelműen vannak pozitív eredmények a területen.

– Melyek voltak a legfontosabb eredményei a MAGE lobbi tevékenységének az elmúlt évben?

– A MAGE érdekképviseleti tevékenységének is köszönhető, hogy a GFM – az Audi Hungaria Zrt. kezdeményezésére – támogatja az 5G ipari frekvencia sáv kialakítását. A szervezet fontos szerepet töltött be az EU és Nagy-Britannia közötti megállapodás kapcsán az elektromos autókra és az akkumulátorokra vonatkozó szabályok kialakításában azzal, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumban szakmai egyeztetéseket folytatott. A tagvállalatoktól a Szakmai Fórumoktól érkező javaslatokat, amelyek segítik a magyar autóipar és gazdaság versenyképességének fejlesztését előterjesztjük és megvitatjuk az illetékes kormányzati szervekkel.