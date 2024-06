Airbnb helyett autóbérlés: pénzkereseti lehetőségek az autóddal

forrás: Prím Online, 2024. június 3. 11:33

A magyar fejlesztésű RentBen autómegosztó platform kalkulátorával bárki kiszámolhatja, mennyit keresne a meglévő gépjárműve bérbeadásával. A 2022-ben induló alkalmazással mára sokan rendszeres havi jövedelmet értek el, és van olyan felhasználó is, aki vállalkozást épített rá, saját flottával.

Az ingyenes kalkulátorba az autó típusán, értékén, korán, teljesítményén és felszereltségén kívül beírhatjuk azt is, hogy egy hónapban hány napot tudjuk rendelkezésre bocsátani. A rendszer az adatok alapján megjeleníti, hogy egy hónapban mennyit kereshetünk az adott gépjármű bérbeadásával. Egy átlagos felszereltségű, fiatal (3-5 év közötti), 5 millió forint körüli négykerekűvel például 253 000 Ft havi bevételünk lehet, ha 10 napra bérbe veszik tőlünk.

“Aki a 2012–2013-as hullámban nem tudott élni az Airbnb konstrukcióval, az most jóval kisebb kezdőtőkével, biztonságosan elindulhat akár saját autóval, akár egy kifejezetten befektetési céllal megvásárolt gépjárművel a passzív jövedelemszerzés útján. A kölcsönzési statisztikákon azt látjuk, hogy nagyon nagy az igény a hétköznapi autók kölcsönzésére, a legtöbben ezeket keresik. Ugyan a kínálatunkban megtalálható a Ferraritól az i7-es BMW-n át mindhárom Európában elérhető típusú Tesláig sok izgalmas jármű, a rendszeresen kölcsönzött autók között a Ford, Skoda, Toyota gyártók praktikus modelljei szerepelnek leginkább” – részletezi Laczi Barbara, a RentBen tulajdonosa.

Rentabilitás, gyors megtérülés

A 16.500 felhasználót meghaladó RentBen adatai alapján az említett nagyközönség számára gyártott autók azok, amelyek fenntartása rentábilis, bérlési gyakorisága nagy, így ezekkel lehet a leggyorsabban megtérülő befektetést eszközölni. Egy év alatt visszajöhet egy 3 milliós autó ára, így az ingatlanbefektetésnél jóval gyorsabban megtérülő és kisebb belépési küszöbű lehetőségnek ígérkezik az autó-bérbeadás.

Fontos szempont volt, hogy a platformon mind a bérlők, mind a bérbeadók számára az összes költség látható legyen, itt nincsenek a klasszikus járműkölcsönzéskor megszokott apró betűs részek vagy rejtett díjak.

Több olyan cég is van, aki a RentBenen keresztül bérel vagy ad bérbe autót. Zsolt például jelenleg három, különböző típusú gépjárművet kínál bérlésre, hetente többször kölcsönöznek tőle, így 400-700 ezer forint körüli havi bevételt könyvelhet el. Előző vállalkozásából maradtak autói Andrásnak, aki a legegyszerűbb megoldást kereste a bérbeadásukhoz. Nála a személyautókat folyamatosan kölcsönzik, míg a kisbuszt inkább jó időben. Most három gépjárművel havi 400.000 forint körül mozog a bevétele. András bővíteni tervezi a flottáját, mert megéri számára, hogy nem kell egy saját márkát felépítenie és weboldalra, hirdetésre fordítani az idejét és a bevétel egy részét. Azt mondja, olyan, mintha biztosítanánk neki egy háttérirodát, így nem kell foglalkoznia az adminisztrációval és ügyintézéssel, amit sosem szeretett. Ladányi Roland magánemberként adja bérbe saját autóját, havonta kétszer-háromszor. Roland beállítja mindig elérhetőre a gépjárművet a rendszerben, és kikapcsolja az elérhetőséget azokon a napokon, amikor biztosan tudja, hogy kelleni fog neki a járgány.

Miért a felhasználó–felhasználó közti bérlés népszerűbb?

Az utóbbi években a multi kölcsönző cégekkel kapcsolatban megszaporodtak a negatív tapasztalatok, ugyanakkor, míg pár éve féltek az autójukat bérbeadni az emberek, ma már sokkal nagyobb bizalom van bennük.

“Rendszerünkben a bérbeadók és autóbérlők kölcsönösen értékelik egymást, aki esetleg szabálytalanságot követ el, azzal előbb megfizettetjük ennek költségét, majd helyzettől függően értékeljük, hogy foglalhat-e a jövőben a platformon. Ez adja a bizalom alapját. A másik része abból ered, hogy mind a RentBen ügyfélszolgálata, mind a felhasználók sokkal könnyebben elérhetők, mint az autókölcsönző vállalatok munkatársai, akik munkaidő után már nem szokták felvenni a telefont. Nálunk gyakori, hogy a felhasználók munka után, hétvégén, este cserélnek autót. Több idejük van beszélgetni, megmutatni az autót, mint a klasszikus modellben működő autókölcsönzőknél a munkatársaknak, akiknek 10-30 gépjárműre is kell figyelni” – osztja meg tapasztalatait Laczi Barbara.

Lassuló szervizek, egyre hosszabb várakozási idő

A használtautó-piac és a hagyományos autókölcsönzők lejtmenete mellett a márkaszervizeknél tapasztalható megnövekedett várakozási idő és a csereautók hiánya is a bérlés felé tereli a sofőröket. Hiszen, aki autóval jár dolgozni és szállítja a családot, az nem tud heteket várni, míg végre megérkezik az új alkatrész a szervizbe.

“A munkába járók mellett a cégek is egyre gyakrabban kölcsönöznek a RentBenen keresztül, szeretik a rugalmasságot, hogy ha épp foglaltak a céges autók, akkor egy gyors kölcsönzéssel mégis el tudnak ugrani vidékre aznap, nem kell átszervezni az ügyféllel a találkozót. Budapesten található a legtöbb bérbe vehető gépjármű, és a bérlések száma is itt a legtöbb, de Pécsett, Szegeden és Debrecenben is van egy jó közösség bérbeadókból, illetve a legtöbb nagyvárosban folyamatosan nő a felhasználók száma” – fejti ki Laczi Barbara.

2024 tavaszára már 43 hazai városban találunk bérelhető RentBenes autót, jövőre pedig több európai országban is szeretnének jelen lenni, valamint további fejlesztésekkel is készül a magyar csapat.