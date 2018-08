Új Galaxy Note9 azoknak, akiknek semmi sem lehetetlen

forrás: Prím Online, 2018. augusztus 10. 13:09

„A Note széria története során mindig a vállalat legújabb, prémium technológiai megoldásait és az iparágat meghatározó innovációit demonstrálta. Ez alól a hagyomány alól a Galaxy Note9 sem kivétel. A készülék a ma felhasználói igényeinek megfelelő teljesítményre, erőre és intelligenciára képes – mondta el DJ Koh, a Samsung Electronics elnöke, az IT és mobilkommunikációs üzletág vezérigazgatója. – A Note rajongók a leghűségesebb Samsung felhasználók. Tudjuk, ők mindenből a legjobbat akarják, a legtöbbet szeretnének kihozni a munkából csakúgy, mint a szórakozásból. A Note9 az egyetlen készülék, amely képes lépést tartani az ő rohanó mindennapjaikkal.”

Kimagasló teljesítmény egész napon át

Az emberek szinte mindenben az okostelefonjukra támaszkodnak a nap minden percében, a hét minden napján. A felhasználóknak egy olyan mobilra van szükségük, amely egy egész napon át kitart újratöltés nélkül, melynek használata közben nem szükséges a fotókat törölgetni, hogy egy újabbat készítsenek. Egy olyan eszközre vágynak, melynek köszönhetően többé nem topognak idegesen a repülőgép felszállása előtt arra várva, hogy végre letöltődjön a fedélzeten nézni kívánt film, és még a játék is garantáltan zökkenőmentesen fut rajta. Egy olyan telefonra van szükségük, amely nem hagyja őket cserben. A Galaxy Note9 egy ilyen készülék:

Hosszú üzemidő: A Galaxy Note9 4.000mAh-es, a Galaxy csúcskészülékek közül az eddigi legnagyobb teljesítményű akkumulátorral felszerelve érkezik, amely lehetővé teszi a reggeltől estig tartó telefonálást, üzenetváltást, játékot vagy éppen a maratoni filmnézést.

Az S Pen evolúciója

A Note széria legjellegzetesebb kiegészítője az S Pen: a felhasználók a toll alapján azonosítják a sorozatot, a Samsung pedig ezzel a tartozékkal bővítette ki az okostelefonban rejlő lehetőségeket. Az eszköz, amely kezdetben írásra és rajzolásra volt alkalmas, ma már egyre több erőt és lehetőséget ad a kezünkbe.

Az alacsony energiafelhasználású Bluetooth technológiának (Bluetooth Low-Energy, BLE) köszönhetően az új S Pen egy egészen újfajta módon alkalmazható a Note széria történetében. Most egyetlen kattintással készíthetők szelfik, csoportképek, léptethetők a diák prezentáció közben, elindítható és megállítható egy videó, de számos egyéb funkció is elérhető egyetlen gombnyomásra. A fejlesztők pedig még idén, a saját applikációikba is integrálhatják majd az S Pen új, fejlett BLE megoldásait.

Intelligens kamerarendszer a tökéletes képekért

Nehéz olyan fotókat készíteni, amilyeneket a profik, pedig egyáltalán nem kellene annak lennie. A Galaxy Note9 a Samsung iparágvezető kameratechnológiáján alapul, amellyel különösebb erőfeszítés nélkül lehet tökéletes képeket készíteni.

Jelenet optimalizálás: A Galaxy Note9 kamerája a Samsung eddigi legjobbja. Az intelligens technológia azonosítja a fénykép egyes alkotóelemeit, így a jeleneteket és a témát is, majd automatikusan az előre meghatározott 20 kategória egyikébe sorolja és eszerint optimalizálja a fotót. Az eredmény egy lenyűgöző, élethű fénykép merész színekkel és dinamikus felbontással.

Kiemelkedő felhasználói élmény munkához és szórakozáshoz

Az új Galaxy Note9 okostelefon minden eddiginél nagyobb Infinity Display kijelzőt kapott. A gyártó védjegyének számító, végtelennek ható kijelző különleges eleganciát kölcsönöz a készüléknek. A Galaxy Note9 6,4 colos Super AMOLED Infinity Display megoldása magával ragadó vizuális élményt biztosít a felhasználóknak, míg az AKG sztereó-hangszóróknak és a Dolby Atmos technológiának köszönhetően az új készülék hangzása is maximálisan valósághű. A videók lejátszása és hallgatása magával ragadó élmény az új Galaxy Note9-en. Az új készülék a YouTube elismerését is elnyerte: a népszerű videomegosztó oldal szerint az új készülék a kategóriájában a legjobb YouTube-élményt biztosítja.

A Samsung DeX megoldással a Galaxy Note9 egy asztali számítógép erejét hordozza magában, így a felhasználók könnyedén szerkeszthetnek prezentációkat, fényképeket az új készüléken, sőt, akár kedvenc műsoraikat is nézhetik a megfelelő HDMI kábel segítségével. Amellett, hogy egy külső monitorra csatlakoztatva a Galaxy Note9 egy virtuális asztali számítógép erejét biztosítja, az új készülék csatlakoztatott állapotban is teljesértékű okostelefonként üzemel, amely a külső monitortól függetlenül is használható. Az S Pen érintőtoll segítségével akár videonézés közben is jegyzetelhetünk, míg a Galaxy Note9 touchpadként is funkcionál abban az esetben, ha tartalmakat szeretnénk az egyik alkalmazásból a másikba áthúzni a monitoron, vagy ha egyszerre több ablakban is dolgozunk. A kiemelkedő produktivitás mostantól csupán egy karnyújtásnyira van.

Galaxy és ami mögötte van

Az új okostelefon a vezeték nélküli gyorstöltéstől, az IP68-as por- és vízállóságon át, a Samsung Health és a Samsung Pay szolgáltatásokig az összes prémium Galaxy-technológiát felsorakoztatja. A Galaxy Note9-en tárolt adatokat a Samsung biztonsági platformja, a Samsung Knox óvja, amelyet olyan biometrikus biztonsági funkciókkal láttak el, mint az ujjlenyomat-olvasó, az írisz-szkenner, valamint az arcfelismerő technológia. A Galaxy Note9 okostelefon lehetőségek tárházát nyitja meg a felhasználók előtt, hiszen a Samsung eszközeinek és szolgáltatásainak teljes ökoszisztémáját elérhetővé teszi. A Galaxy Note9-en keresztül SmartThings alkalmazás segítségével irányíthatjuk a csatlakoztatott eszközeinket, míg a Samsung intelligens asszisztensével, a Bixbyvel, a legtöbbet hozhatjuk ki telefonunkból. A Galaxy Note9 érkezésével, a Samsung és a Spotify hosszútávú együttműködésének köszönhetően a vásárlóik még egyszerűbben élvezhetik a kedvenc zenéiket. Az együttműködés keretében a legkülönbözőbb albumok, lejátszási listák és podcastok válnak elérhetővé a Galaxy Note9, a Galaxy Watch és a Samsung Smart TV-k tulajdonosai számára.

A Galaxy Note9 2018. augusztus 9. 18:00-tól előrendelhető. Azon felhasználók, akik 2018. augusztus 23. éjfélig megrendelik a készüléket a Samsung Experience Store-ban vagy a promócióban résztvevő viszonteladóknál, bruttó 30 000 forintos kedvezményben részesülhetnek. A Samsung Galaxy Note9 (128GB) Magyarországon 2018. augusztus 24-én kerül a boltokba 334. 990 forintos ajánlott fogyasztói áron.

A promóció részletei az alábbi weboldalon érhetők el: https://www.samsung.com/hu/offer/mobile-trade-in/.