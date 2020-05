Visszatérés az irodába – újabb kihívások a GDPR területén!

forrás: Prím Online, 2020. május 31. 10:24

Elkezdőik a nyitás a kijárási korlátozásokat követően és ezzel együtt a munkavállalók irodai jelenléte is megnő. – kezdte Sándor Zsolt András a Gill & Murry adatvédelmi szakértője – A legtöbb szervezet valamilyen váltott időszakos irodai jelenlétet vezet be, hogy egyszerre csak a munkavállaló 30%-50%-a tartózkodjon az irodában. Több feladatot is jelent a irodai munkarendbe történő visszatérés. Az időbeosztás nyilvántartása és adminisztrációja, amennyiben eltér a normál ügymenettől érinti a személyes adatkezelést. Felül kell vizsgálni az adatkezelési folyamatot és kapcsolódó tájékoztatást. Amennyiben az adatok nem képzik a bérszámfejtés alapját akkor ezt az adatot csak a szükséges ideig szabad tárolni – jellemzően egy hónapig amíg az adott időszakban ellenőrizhető, hogy ki hány százalékát töltötte home office-ban és hány százalékát az irodában a munkaidejéből.